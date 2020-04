ALPHACOOL nous propose un nouveau ventilateur en 120mm : Le Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 D-RGB.



Alphacool a présenté aujourd'hui le ventilateur de boîtier Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 D-RGB, qui fait ses débuts avec un modèle de 120 mm.







Nouvelle génération des ventilateurs Eiszyklon originaux lancés par la société à la mi-2018, le LUX PRO 2 est optimisé pour la ventilation du boîtier et l'utilisation avec des radiateurs. Il comporte des roulements hydrauliques conçus pour 40000 heures d'utilisation. Il prend en entrée PWM 4 broches pour sa fonction principale et tourne entre 700 et 2000 tr/min, poussant jusqu'à 61,5 CFM d'air, avec une pression statique de 2,0 mm H2O. Selon la vitesse, la sortie de bruit est évaluée entre 21,5 et 33,8 dBA.







Le système d'éclairage de ces ventilateurs comprend un diffuseur en silicone situé le long du cadre, qui accepte une connexion ARGB à 3 broches (5 V). Les supports du ventilateur sont dotés d'amortisseurs de vibrations en caoutchouc. Disponible dès maintenant, l'Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO 2 Digital RGB est au prix de 16,95 € la pièce (TVA comprise).



TECHPOWERUP