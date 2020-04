ADATA dévoile des cartes microSD et SD de qualité industrielle avec mise en cache SLC.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement de trois cartes microSD de qualité industrielle, les ADATA ISDD33K et IUDD33K, qui offrent la fiabilité, la durabilité et les performances requises pour les applications industrielles. applications.



La carte SD de qualité industrielle ADATA ISDD33K implémente un flash TLC 3D, arbore un taux de cycle P/E de 3K et des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 95/70 Mo par seconde. L'ISDD33K est hautement fiable et compatible ainsi que peu énergivore et convient parfaitement aux applications telles que les dispositifs médicaux, les systèmes de surveillance, les systèmes de point de vente.



La carte microSD A1 de classe industrielle ADATA IUDD33K (Application Performance Class 1) implémente un flash 3D TLC, possède un indice de cycle P/E de 3K et des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 95/70 Mo par seconde. L'IUDD33K est parfaitement adapté aux applications telles que l'automatisation industrielle, les systèmes de surveillance et les systèmes de point de vente. L'IUDD33K et l'ISDD33K prennent en charge S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), qui peut indiquer des défaillances imminentes, et la protection des données E2E (End-to-End).







Large plage de températures, correction d'erreurs et nivellement de l'usure



Pour une excellente durabilité, les deux cartes mémoire sont conçues pour résister à de larges plages de températures (-40 ° C à 85 ° C) pour gérer même les environnements d'exploitation les plus difficiles. Pour éviter les erreurs lors des transferts de données, les ISDD33K et IUDD33K prennent en charge le LDPC ECC (Low Density Parity Check Error Correcting Code) pour permettre aux algorithmes de fonctionner en temps réel, de décoder avec précision et d'améliorer la qualité des transmissions de données.



Les deux cartes mémoire prennent également en charge Wear Leveling, afin de répartir uniformément les cycles d'écriture/effacement entre les blocs pour une durée de vie du produit plus longue. Les cartes ont également mis en œuvre des capacités V10 indiquant au moins 10 Mo/s de bande passante d'enregistrement vidéo pour l'enregistrement vidéo haute résolution.



Technologie propriétaire A + SLC d'ADATA



Pour une fiabilité et une rentabilité améliorées, ces cartes mémoire implémentent la technologie propriétaire AATA SLC d'ADATA. Il utilise un firmware NAND Flash personnalisé avec un algorithme de tri A + pour émuler les performances SLC. A + SLC est très fiable, offre une excellente intégrité des données et offre un excellent rapport coût/performance.



