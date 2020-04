Le score AMD Ryzen 3 3300X Single Core Cinebench suggère des performances proches de i7-7700K.



Le processeur quadricœur Core i7-7700K «Kaby Lake» d'Intel pourrait prendre un retard considérable sur son successeur de 9e génération et les puces Ryzen 7 d'aujourd'hui, mais il reste un formidable morceau de silicium pour les constructions strictement de jeu. Peut-il être battu par un AMD Ryzen 3 3300X de 120 $ ?



Une fuite, un prétendu score Cinebench R15 suggère que quelque chose de très fascinant se prépare chez AMD. Le score indique que le i7-7700K a un score à un seul thread juste supérieur de 0,5% à celui du 3300X, ce qui signifie que le score multi-thread de la puce AMD à 4 cœurs/8 threads pourrait se retrouver à une distance de frappe du i7- 7700K.







Si cela tient le coup, alors AMD a une chance de ramener les niveaux de performances de jeu i7-7700K à 120 $ (SEP). Cela pourrait perturber gravement le marché des processeurs inférieurs à 200 $ pour les joueurs, leur permettant de créer des versions de jeu 1440p (ou supérieures) assez puissantes.



Le faible prix permettra également aux constructeurs d'allouer plus d'argent à la carte graphique. Ajoutant à ses références de jeu pourrait être le fait que le MCM "Matisse" dispose de PCI-Express gen 4.0 x16 lorsqu'il est couplé avec une carte mère chipset X570 ou B550 à venir, comme détaillé dans l'annonce d'AMD du processeur.



Le Ryzen 3 3300 est un processeur à 4 cœurs/8 threads basé sur la microarchitecture "Zen 2", cadencé à 3,80 GHz, avec une fréquence de suralimentation de 4,30 GHz et disposant de 18 Mo de cache total.



Il devrait être disponible à partir de Mai 2020.



