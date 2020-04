Et maintenant, une cyberattaque qui utilise les vibrations des fans pour voler des données : Air-ViBeR !



Air-ViBeR est une nouvelle vulnérabilité de cybersécurité qui utilise les changements dans les vibrations des ventilateurs de votre PC pour extraire les données via une méthode complexe et compliquée impliquant plus d'un appareil compromis. Il y a une chance infinitésimale et purement mathématique de ce type de cyberattaque qui vous affecte, mais on ne peut s'empêcher d'admirer l'ingéniosité derrière cela, les trucs d'Hollywood.







Créé par Mordechai Guri au Cyber Security Research Center de l'Université Ben Gourion, Israël, Air-ViBeR implique un PC compromis régulant la vitesse de ses ventilateurs pour modifier rapidement l'acoustique du PC, pour relayer les données vers un appareil d'écoute connecté à Internet, tel que un smartphone compromis, qui convertit ensuite ces vibrations en des uns et des zéros pour les transmettre au Web.



Une petite démonstration en vidée : Cliquez ICI.



Il n'y a aucun moyen que cette méthode transmette un C de 100 gigaoctets: dans la vie, sans parler des quelques heures pendant lesquelles votre smartphone est placé sur le même bureau que votre PC ; mais l'attaquant chercherait quelque chose de spécifique et quelque chose qui rentre dans les 4 Ko (un bloc ou 32 768 bits). Guri a fait la démonstration de sa méthode et a écrit un article à ce sujet expliquant ce qu'il appelle «les canaux cachés de l'entrefer».



HOTHARDWARE