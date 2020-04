Crucial dévoile les SSD M.2 NVMe haute performance P5.



Crucial étend sa gamme de SSD M.2 NVMe série P avec l'introduction du P5. Disponibles dans des capacités de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To, et intégrés au format M.2-2280, les disques sont toujours basés sur une interface hôte PCI-Express gen 3.0 x4 avec NVMe 1.3. Le P5 implémente un contrôleur à mémoire cache DRAM et une mémoire flash NAND 3D TLC.















Les performances proposées incluent des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 3 400 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielles allant jusqu'à 3 000 Mo/s (jusqu'à 1 400 Mo/s en écriture pour le modèle 250 Go), tandis que Crucial taux d'endurance (TBW) à 150 TBW pour le modèle 250 Go, 300 TBW pour le modèle 500 Go, 600 TBW pour 1 To et 1,2 PBW pour le modèle 2 To. Les performances sont supérieures à celles des disques milieu de gamme P2 ou P1. Les disques sont garantis 5 ans.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP