IMMERSA PRO Prix

Builds raffinés pour Tournament Edition



Immersa Pro Prix est un casque ciblant la connexion USB haute définition. L'édition est née pour les jeux PC, ciblant les jeux de bureau ou portables avec des fonctionnalités haut de gamme telles que le surround virtuel 7.1, un éclairage personnalisable, un égaliseur logiciel complet, renforçant les pilotes audio et un microphone amélioré de 9,7 mm, il fusionne tout ce qu'un joueur PC pourrait demander dans un casque.



7.1 Virtual Surround : audio immersif à 360°



Vivez une expérience à 360° avec le son surround virtuel 7.1 de haute qualité d'Immersa Pro Prix. Fonctionnant sous logiciel PC, un retour audio réaliste pendant votre jeu vous permet d'entendre vos rivaux s'approcher et de vous préparer à les affronter !



Contrôle intuitif sur le fil



Plusieurs commandes de fils augmenteront la commodité et la fiabilité. Équipé de la technologie surround Xear de la puce intégrée Cmedia 6533X1, il bouleversera votre expérience de jeu.



Entrée et sortie réalistes



Pour un meilleur emplacement sonore, les pilotes avancés améliorés de 50 mm offrent un son de haute qualité avec une excellente différenciation des fréquences. Le microphone Premium de 9,7 mm transfère votre voix à votre coéquipier. Les expériences d'entrée et de sortie vous feront réellement plonger dans le jeu.



Confort absolu



Peu importe que vous participiez à une compétition de sprint ou à une série d'expéditions de donjons, la structure flexible d'Immersa Pro Prix et l'adaptation omnidirectionnelle automatique lui permettront d'effectuer des réglages à 360 ° pour maximiser et prolonger votre confort.



Un festin visuel



Avec Immersa Pro Prix, 16,8 millions de couleurs RVB ajoutent une touche unique à votre atmosphère de jeu. Entièrement configurable, avec cinq modes différents et la possibilité de choisir n'importe quelle couleur.



Système COUGAR UIX



Un puissant égaliseur logiciel vous permet d'ajuster les performances d'Immersa Pro Prix en fonction de vos goûts et de vos besoins. D'autres fonctionnalités pratiques telles que le contrôle du volume du microphone sont également disponibles.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



