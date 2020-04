Gigabyte officialise ses cartes graphiques Eagle, la GeForce GTX 1650 DDR6 est le premier modèle.



Nous avons déjà mentionné la série à quelques reprises, mais Gigabyte a finalement annoncé officiellement les cartes graphiques de la série Eagle. Le premier de la série sera le GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G.







La carte graphique de la série EAGLE offre non seulement aux joueurs l'apparence la plus cool, mais aussi le meilleur choix à ce prix en termes de performances et de refroidissement. La surface de la GeForce® GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G est d'un bleu-gris mat de haute qualité, et un bleu gourou fluorescent EAGLE est parsemé avec le panneau transparent avant et le panneau arrière, exprimant une image élégante et premium.



En plus de son apparence élégante, GeForce® GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G utilise des GPU overclockés certifiés GIGABYTE, couplés à la dernière mémoire haute vitesse GDDR6, ce qui peut améliorer les performances informatiques et devenir le meilleur choix pour GeForce GTX 1650.







Le système de refroidissement GeForce GTX 1650 D6 EAGLE OC 4G WINDFORCE 2X comprend 2 ventilateurs à lame uniques de 90 mm, un ventilateur rotatif alternatif, un GPU en cuivre composite à contact direct et un ventilateur actif 3D, tous travaillant ensemble pour fournir une dissipation thermique efficace.



Le «Alternate Spinning» GIGABYTE est la seule solution capable de résoudre le flux d'air turbulent des ventilateurs adjacents. GIGABYTE fait tourner les ventilateurs adjacents dans la direction opposée, de sorte que la direction du flux d'air entre les deux ventilateurs soit la même, réduisant la turbulence et augmentant la pression du flux d'air. De plus, l'utilisation de composants ultra-durables certifiés GIGABYTE et de processus entièrement automatisés améliore la qualité de cette carte graphique.



GIGABYTE a également publié GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G, GeForce GTX 1650 D6 OC 4G et GeForce GTX 1650 D6 OC Low Profile 4G avec la dernière mémoire haute vitesse GDDR6 pour répondre à diverses demandes.



