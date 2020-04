Noctua confirme la compatibilité des refroidisseurs LGA1200 identique aux prises LGA115x.



Noctua a confirmé que le prochain socket de processeur LGA1200 du processeur Core "Comet Lake-S" de 10e génération d'Intel a une compatibilité plus froide avec les sockets de la série LGA115x, tels que LGA1151, LGA1150, LGA1155 et LGA1156. La plupart des refroidisseurs compatibles LGA115x de Noctua s'adapteront parfaitement aux cartes mères LGA1200.



Une sélection de refroidisseurs plus anciens de Noctua peut être rendue compatible pour le LGA1200 en demandant à Noctua un kit de mise à niveau NM-i115x gratuit. Certains des refroidisseurs Noctua vraiment anciens (pensez avant Lynnfield) peuvent être conçus pour prendre en charge le LGA1200, mais ne sont pas éligibles pour l'offre de kit de mise à niveau NM-i115x gratuit.



Encore une autre liste de refroidisseurs Noctua, tels que ceux sur mesure pour SP3, ne prendront pas du tout en charge le LGA1200, car ils ne prennent pas en charge le module NM-i115x. La règle de base est donc "s'il prend en charge LGA1151, il prendra en charge LGA1200".







La liste des refroidisseurs Noctua qui prennent en charge de manière transparente le socket LGA1200 incluent :



- NH-C12P SE14,

- NH-C14,

- NH-C14S,

- NH-D15,

- NH-D15 chromax.black,

- NH-D15S,

- NH-D14,

- NH-L12,

- NH-L12S,

- NH-L9i,

- NH-L9i chromax-noir,

- NH-L9x65,

- NH-U14S,

- NH-U12A,

- NH-U12S,

- NH-U12S chromax.black,

- NH-U12P SE2,

- NH-U9S,

- NH-D9L,

- NH- U9B SE2.



Les refroidisseurs éligibles pour un kit de mise à niveau NM-i115x gratuit sont :



- NH-C12P,

- NH-D15 SE-AM4,

- NH-L9x65 SE-AM4,

- NH-U12,

- NH-U12F,

- NH-U12P,

- NH-U12P SE1366,

- NH- U12S SE-AM4,

- NH-U9,

- NH-U9F,

- NH-U9B.



Parmi les refroidisseurs plus anciens qui prennent en charge le LGA1200 via un module NM-i115x acheté séparément, se trouvent NH-U12DO (sauf la variante A3), NH-U12DX, NH-U12DX 1366, NH-U12DX i4, NH-U9DX i4, NH-U9DX 1366, et NH-U9DO.



NOCTUA