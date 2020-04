TECHPOWERUP nous propose le test de la : Logitech G604.



Logitech est une société suisse de logiciels et de périphériques informatiques fondée en 1981. Le G604 est le successeur de l'ancien G602. Contrairement à ce dernier, le G604 est non seulement livré avec le dernier capteur de Logitech, le HERO 16K, mais n'a également besoin que d'une seule au lieu de deux piles AA (ou AAA avec un adaptateur) pour une durée de vie pouvant atteindre 240 heures.



La forme ergonomique pour droitier, le capteur de niveau supérieur et le nombre de boutons programmables (15 au total) rendent le G604 adapté aux jeux FPS, RTS et MMO/MOBA. De plus, la molette de défilement en métal est capable de défilement horizontal ainsi que d'une opération de rotation libre en option, ce qui rend le G604 également adapté au travail de bureau. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie encore plus loin des jeux, le mode Bluetooth peut être utilisé à la place du mode sans fil 2,4 GHz "LIGHTSPEED". Enfin, le G604 est entièrement personnalisable dans le logiciel G-Hub.







La Logitech G604 manque de tout type d'éclairage, c'est pourquoi je vais ignorer entièrement cette section de l'examen.



Voici la fiche technique :







