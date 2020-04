Crysis remasterisé pourrais inclure les missions de Crysis et Crysis Warhead ?







Crysis Remastered, qui voit le classique culte 2007 repensé sur CryEngine 5, avec de nouveaux effets visuels, des textures de résolution plus élevée, la prise en charge des dernières normes PC et éventuellement le ray tracing en temps réel ; pourrait inclure les campagnes du Crysis original et de son spin-off, Crysis Warhead.



Cela pourrait suivre la campagne originale où vous incarnez le protagoniste "Nomad", ainsi que la mission plus bourrée d'action de Warhead où vous incarnez "Psycho", l'excentrique coéquipier de Nomad. Des rumeurs de remasterisation du contenu d'emballage des deux campagnes ont fait surface lorsque Tim Willits de Sabre Interactive a laissé entendre que le jeu emballerait plus d'une campagne. Saber Interactive co-développe Crysis Remastered avec Crytek.



DSOGAMING