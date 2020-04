TWEAKTOWN nous propose le test de : GTX 980 Ti vs GTX 1080 Ti vs RTX 2080 Ti.



Une leçon d'histoire à Ti



NVIDIA a toujours laissé le meilleur pour la fin dans ses cartes graphiques GeForce GTX et GeForce RTX avec sa gamme de cartes graphiques GeForce Ti ou Titanium. Les cartes Ti sont les plus rapides de la série, jusqu'à ce que vous arriviez à la famille TITAN - qui a généralement le meilleur de l'architecture GPU à l'époque, ainsi que de la VRAM plus et parfois plus rapide.









NVIDIA a lancé sa première carte graphique de la série Ti avec la GeForce2 Ti à l'époque, qui était juste derrière la GeForce2 Ultra haut de gamme à l'époque. Cela remonte à 2001, avec la GeForce 2 succédant à la GeForce 256 en 1999. NVIDIA a suivi la GeForce2 Ti avec la carte graphique GeForce3 Ti500 en octobre 2001.



Ensuite, la famille de cartes graphiques GeForce4 a vraiment déclenché les cartes Ti, NVIDIA lançant les GeForce4 Ti4200, Ti4200 8x, Ti4400, Ti4400 8x, Ti4600 et Ti4600 8x. La GeForce4 Ti4800 8x était également connue sous le nom de GeForce4 Ti4400SE - avec ces cartes sorties entre 2002-2003.



Mais lorsque NVIDIA a lancé la famille de cartes graphiques GeForce FX, il a abandonné la marque Ti et a opté pour certaines cartes graphiques des séries XT, Ultra et PCX. NVIDIA a respecté la règle du non-Ti avec la série GeForce 6000, avec sa carte phare lancée en 2004 sous le nom de GeForce 6800 Ultra.



Après cela, NVIDIA a lancé les cartes de la série GeForce 7000, qui n'avaient toujours pas de famille de cartes Ti, mais il y avait la toute première carte de marque GTX dans la GeForce 7900 GTX. NVIDIA avait une carte graphique double GPU dans les GeForce 7900 GX2 et GeForce 7950 GX2. Man, c'était l'époque, sérieusement - et nous parlons de 2006 ici.







Non, les cartes graphiques GeForce 8000 ne comportaient pas de modèle Ti ou Titanium, mais elles avaient les GeForce 8800 GTX et GeForce GTX 8800 Ultra qui étaient ridiculement puissantes à l'époque - du moins en 2006/2007 lors du lancement. . Deux de ces cartes dans SLI étaient des configurations monstrueuses de la journée.



Puis est arrivée la série GeForce 9000 en 2008, où NVIDIA avec les ridicules GeForce 9800 GTX et 3 GeForce 9800 GTX + avec une autre carte double GPU dans la GeForce 9800 GX2.



Après cela, il y a eu quelques changements de nomenclature, avec NVIDIA s'éloignant des noms GeForce à 4 chiffres à 3 chiffres (GeForce 9800 jusqu'à GeForce GTX 280). En parlant de GTX 280, NVIDIA avait la série GeForce GTX en plein essor ici avec les GTX 280, GTX 285 et la double GPU GeForce GTX 295 et bien d'autres.



Ti était toujours absent avec les fameuses cartes graphiques GeForce GTX 400 et son souffleur de feuilles GeForce GTX 480 AKA.



Note personnelle: c'est quand j'ai commencé à travailler avec TweakTown que j'ai commencé à converser avec l'éditeur de GPU de l'époque, Shawn Baker. Nous avons parlé toute la journée, toute la semaine, tout le mois de Fermi et de ses échecs sur les fameux forums Overclockers Australia.



Après cela, le Ti est toujours manquant en 2011 avec le lancement de la série GeForce GTX 500 dirigée par les cartes graphiques GeForce GTX 580 et GeForce GTX 590 à double GPU. La série GeForce 600 est venue et a rapidement disparu, dirigée par les cartes graphiques GeForce GTX 680 et GeForce GTX 690 à double GPU.



