COUGAR nous propose un siège Gamers ergonomique : Le Argo.















La combinaison du jeu et de l'ergonomie







Argo est construit avec un cadre en aluminium haut de gamme et un coussin en mesh hautement respirant qui apporte un soutien maximal durable pour une expérience de jeu la plus confortable.



Reste calme



L'accumulation de chaleur et d'humidité du corps peut être un dilemme collant. La conception en mesh hautement respirant d'Argo permet à l'air, à la chaleur corporelle et à la vapeur d'eau de traverser le siège et le dossier pour vous garder au frais, au frais et au sec. Découvrez le siège le plus confortable et le plus léger lors d'une session de jeu à long terme.



Entièrement réglable







Ajustez facilement la hauteur, l'inclinaison et la profondeur de glissement du siège à l'aide du système de commande du fil de changement de vitesse. Les appuie-tête et accoudoirs d'Argo sont également réglables pour que vous puissiez facilement trouver votre position la plus confortable et préférée.



Paramétrable pour une bonne position ergonomique







Conception de soutien lombaire dynamique







La conception dynamique d'Argo peut entièrement gérer le soutien lombaire pour soulager la douleur et la fatigue pendant les sessions de jeu à long terme.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



