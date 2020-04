AMD annonce les processeurs de bureau quadricœur Ryzen 3 de 3e génération et le chipset AMD B550 PCIe 4.0.



Aujourd'hui, AMD a annoncé les derniers ajouts à la famille de processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération, les processeurs AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3 3300X et le chipset AMD B550 pour socket AM4 conçu pour les processeurs de bureau AMD Ryzen de 3e génération avec plus de 60 conceptions en développement.



Tirant parti du portefeuille de technologies AMD de classe mondiale, ces nouveaux processeurs de bureau Ryzen 3 offrent l'architecture de base révolutionnaire "Zen 2" aux utilisateurs professionnels, aux joueurs et aux créateurs du monde entier, en tirant parti de la technologie multitâche simultanée (SMT) pour une productivité accrue. Avec le double des threads, le double de la bande passante et une large sélection de cartes mères en développement, le chipset AMD B550 et les processeurs de bureau Ryzen 3 offrent la solution de traitement idéale de haut en bas.







"Les jeux et les applications deviennent de plus en plus exigeants, et avec cela, les utilisateurs exigent davantage de leur PC", a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président directeur et directeur général de l'unité commerciale client. "AMD s'engage à fournir des solutions qui satisfont et dépassent ces demandes pour tous les niveaux de l'informatique.



Avec l'ajout de ces nouveaux processeurs de bureau Ryzen 3, nous poursuivons cet engagement avec nos clients de jeux grand public. Nous avons augmenté les performances d'un niveau, doublant les fils de traitement de nos processeurs Ryzen 3 pour propulser les expériences de jeu et de multitâche vers de nouveaux sommets. "



AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3 3300X



Continuant à démontrer son leadership dans le domaine des ordinateurs de bureau grand public, les AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3 3300X représentent les processeurs de bureau AMD Ryzen 3 les plus rapides jamais créés, offrant des performances de bureau de classe mondiale aux joueurs grand public. Ils représentent également l'engagement d'AMD à améliorer les performances et les technologies du processeur pour les consommateurs en activant SMT sur un processeur de bureau Ryzen 3 pour la toute première fois.



Les processeurs bénéficient de 18 Mo de cache, offrant une réduction spectaculaire de la latence de la mémoire, se traduisant directement par des performances de jeu plus fluides et plus rapides pour des cadences élevées dans les jeux gourmands en CPU. De plus, avec quatre cœurs, huit threads et la technologie AMD SMT, les nouveaux processeurs Ryzen 3 offrent des performances multitâches et une réactivité incroyables dont les consommateurs ont besoin.



L'AMD Ryzen 3 3100 offre :



- Jusqu'à 20% de performances de jeu par rapport à la concurrence,

- Jusqu'à 75% de performances de création par rapport à la concurrence.



Jeu de puces AMD B550



Le nouveau chipset B550 pour socket AM4 est le dernier ajout à la famille de chipsets AMD 500 Series avec la prise en charge des processeurs de bureau AMD Ryzen 3000 Series leaders de l'industrie. Les prochaines cartes mères B550 sont le seul chipset moderne grand public compatible avec PCIe 4.0, débloquant deux fois la bande passante des cartes mères B450 pour des performances haute vitesse et haute puissance dans les jeux et le multitâche.



Disponibilité



Les AMD Ryzen 3 3100 et AMD Ryzen 3 3300X devraient être disponibles chez les principaux détaillants et détaillants du monde entier à partir de Mai 2020. Les cartes mères AMD B550 devraient être disponibles à partir du 16 juin 2020 auprès des partenaires ODM, notamment ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE et MSI chez les principaux détaillants et détaillants.



TECHPOWERUP