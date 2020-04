Logitech annonce la souris de jeu : La LightSync G203.



Logitech G, une marque de Logitech et innovateur leader des technologies et des équipements de jeu, a présenté aujourd'hui la souris de jeu Logitech G203 LIGHTSYNC, qui offre des performances de jeu, une polyvalence et un design classique à un excellent rapport qualité-prix.



"Avec l'explosion du jeu dans le monde et à travers tous les âges, nous voulions développer une souris qui permettait à tous les joueurs d'accéder à certaines de nos technologies les plus innovantes", a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech G. "The Logitech La souris de jeu G 203 apporte une technologie haute performance, un éclairage RVB et un grand confort dans un design éprouvé. Cette souris est sûre de vous aider à surpasser la concurrence. "



La souris de jeu Logitech G203 LIGHTSYNC présente une conception classique et éprouvée à 6 boutons, qui peut être utilisée directement prête à l'emploi ou entièrement configurée pour simplifier et personnaliser les actions dans le jeu. La nouvelle souris de jeu comprend un capteur de haute précision avec un DPI réglable jusqu'à 8 000 DPI, offrant la plus grande précision, vitesse de suivi et cohérence.







L'éclairage RVB G203 LIGHTSYNC comprend une palette allant jusqu'à 16,8 millions de couleurs et différents niveaux de luminosité, ce qui permet d'afficher un effet d'éclairage à onde de couleur «arc-en-ciel».



La souris de jeu communique jusqu'à 1 000 rapports par seconde - huit fois plus rapidement que les souris standard - de sorte que lorsque la souris est déplacée ou cliquée, la réponse à l'écran est presque instantanée. La tension du bouton à ressort en métal affine davantage l'expérience en gardant les boutons gauche et droit de la souris prêts à cliquer, offrant une sensation, une réponse et une cohérence exceptionnelles.



Pour aider les joueurs à tirer le meilleur parti de leur équipement, le G203 LIGHTSYNC peut être programmé à l'aide du logiciel G HUB de Logitech. Doté d'une interface propre et moderne, le logiciel de jeu avancé permet aux joueurs de personnaliser et de personnaliser rapidement les commandes de chaque bouton de leur souris.



Prix et disponibilité



La souris de jeu Logitech G203 LIGHTSYNC devrait être disponible chez les détaillants mondiaux en Mai 2020 en versions noir et blanc pour un prix de détail suggéré de 39,99 $.



TECHPOWERUP