LG nous propose un nouvel écran PC : Le UltraGear 34GN850-B.



LG a présenté l'UltraGear 34GN850-B, un moniteur de jeu incurvé ultra large de 34 pouces, 21: 9, une révision de l'UltraGear 34GN850, désigné par le "-B" dans le nom du modèle. Le moniteur utilise un panneau Nano-IPS de LG Display, qui offre une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels). Le panneau offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GTG), et prend en charge une constellation de fonctionnalités propriétaires: AMD FreeSync 2 Premium, NVIDIA G-SYNC (compatible), HDR10, DisplayHDR 400.















L'UltraGear 34GN850-B offre une couverture de 98% de la gamme de couleurs DCI-P3, 10 bpc (1,07 milliard de couleurs) et des fonctionnalités telles que Dynamic Action Sync (réduction du décalage), Black Stabilizer (améliore la visibilité dans les zones sombres de la scène), et superposition réticule.



Les autres spécifications incluent des angles de vision de 178 °/178 °, des rapports de contraste méga statiques et dynamiques de 1 000: 1 ; et une luminosité maximale de 400 cd/m². Les fonctions non affichées comprennent un concentrateur USB 3.0 à 2 ports, un support pour casque et des supports muraux VESA. Les entrées d'affichage comprennent deux HDMI 2.0 et un DisplayPort.



Il est disponible à partir de Fin Avril 2020 à un prix inconnu, bien que le 34GN850 d'origine se trouve autour de 900 $ à certains endroits.



