Seagate annonce un disque dur de jeu Xbox sur le thème Cyberpunk 2077.



Seagate a établi un partenariat avec Cyberpunk et Xbox pour sortir le disque de jeu Cyberpunk 2077 Special Edition, ce disque peut compléter votre configuration de jeu Cyberpunk 2077 Xbox. Seagate se joint à Microsoft et SteelSeries pour lancer des produits sur le thème Cyberpunk 2077 en édition limitée, initialement destinés à coïncider avec le lancement des jeux, qui a maintenant été retardé.







Le disque présente un style avant et arrière avec le jeu de couleurs emblématiques Cyberpunk gris et jaune gunmetal, très similaire au nouveau décalque Xbox One en édition limitée. Le disque est disponible dans les tailles 2 et 5 To pour 90 $/150 $ respectivement, ce prix est conforme à la gamme Seagates Xbox Game Drive sans marque et devrait être disponible à l'achat début juin auprès de Costco, Amazon, PC Mall, Newegg, Fry's Electronics, et la caméra Adorama.



TECHPOWERUP