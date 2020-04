QNAP présente son nouveau NAS QuTS Hero Edition et son système d'exploitation QuTS Hero.



QNAP Systems, Inc. (QNAP), un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de mise en réseau et de stockage, a présenté aujourd'hui le tout nouveau système d'exploitation NAS QuTS hero qui intègre le QTS basé sur l'application avec un système de fichiers ZFS 128 bits pour fournir une gestion flexible du stockage, protection complète des données et performances optimisées pour répondre aux besoins des applications critiques.



Pendant ce temps, QNAP a déployé le NAS QNAP en édition spéciale - les TS-h1283XU-RP, TS-h1277XU-RP et TS-h977XU-RP - avec QuTS hero préinstallé et une puissance de calcul multicœur, offrant une puissance de calcul plus puissante, fiable et économique. des solutions NAS efficaces pour les applications informatiques exigeantes.







"L'édition QuTS hero est le QTS évolué qui intègre les avantages ZFS avec de multiples applications gratuites qui étendent les fonctionnalités du NAS, offrant des améliorations globales de l'intégrité des données, des performances et de la flexibilité de gestion", a déclaré Sam Lin, chef de produit de QNAP, ajoutant "Faced avec une croissance explosive des données, une popularité VDI, une adoption croissante des SSD, des supports 8K et d'autres tendances informatiques perturbatrices, les entreprises modernes peuvent compter sur les solutions QuTS hero pour répondre aux demandes futures et atteindre une efficacité informatique maximale. "



Héros QuTS : système d'exploitation basé sur ZFS haute performance avec une plus grande fiabilité



Le héros QuTS se concentre sur l'intégrité des données et propose des capacités d'auto-guérison. Il prend en charge la technologie de cache en lecture/écriture pour augmenter les performances et fournit plusieurs configurations RAID avec la toute nouvelle RAID Triple Parity et Triple Mirror pour améliorer la protection des données.



De plus, la prise en charge d'instantanés instantanés presque illimités permet des sauvegardes multi-versions plus complètes. Pour la réduction des données, QuTS hero prend en charge la déduplication des données en ligne, la compression en ligne et le compactage en ligne pour optimiser l'utilisation du stockage et améliorer les performances. Qu'il soit utilisé comme serveur de fichiers critique, serveur de virtualisation, VDI, montage vidéo collaboratif et sauvegarde et restauration de fichiers efficaces, QuTS hero rationalise les tâches critiques de l'entreprise.



L'App Center inclus fournit plusieurs applications d'installation à la demande pour étendre davantage le potentiel des applications NAS, telles que l'hébergement de machines virtuelles et de conteneurs, la simplification des sauvegardes locales, distantes ou cloud, la réalisation d'une passerelle de stockage cloud (la fonctionnalité sera bientôt disponible), et plus encore .



Présentation du NAS QuTS hero edition pour les petites et moyennes entreprises (PME)



Les systèmes NAS QuTS hero sont livrés avec un processeur Intel Xeon E-2236 à six cœurs ou un processeur AMD Ryzen 7 3700X à huit cœurs avec une immense puissance de calcul. Quatre ports 10 GbE offrent des avantages pour les applications exigeantes en bande passante, tandis que la prise en charge de la mise en cache SSD peut augmenter les performances IOPS et maximiser les vitesses de transfert de fichiers 10 GbE.



L'extension PCIe flexible permet une capacité d'E/S abondante en installant diverses cartes d'extension, y compris des adaptateurs 10GbE/25GbE/40GbE, des cartes QM2 pour ajouter des SSD M.2, des cartes Fibre Channel pour faire du NAS un stockage SAN et des cartes d'extension SAS pour la connexion unités d'extension de stockage. Le NAS QuTS hero prend également en charge le stockage pour les environnements de virtualisation VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V et Windows Server 2019.



Spécifications clés du NAS QuTS hero



Le TS-h1283XU-RP prend en charge 12 baies de disque, dispose d'un processeur Intel Xeon E-2236 6 cœurs/12 threads 3,4 GHz avec une rafale jusqu'à 4,8 GHz et jusqu'à 128 Go de mémoire ECC DDR4. Le TS-h1283XU-RP fournit deux ports SFP + 10 GbE, deux ports RJ45 10 GbE, quatre ports Gigabit, quatre emplacements PCle (deux emplacements sont préinstallés avec des adaptateurs 10 GbE) et une alimentation redondante de 300 watts. Les modèles disponibles incluent:



- TS-h1283XU-RP-E2236-32G: 32 Go de mémoire DDR4 ECC (2 x 16 Go),

- TS-h1283XU-RP-E2236-128G: 128 Go de mémoire DDR4 ECC (4 x 32 Go).



Les TS-977XU-RP et TS-1277XU-RP prennent en charge 9 baies de lecteur et 12 baies de lecteur respectivement. Les deux NAS sont alimentés par un processeur AMD Ryzen 7 3700X 8 cœurs/16 threads 3,4 GHz (Turbo Core jusqu'à 4,4 GHz) avec jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, et fournissent deux ports SFP + 10 GbE, deux ports Gigabit, un PCIe préinstallé adaptateur RJ45 10 GbE à double port et alimentation redondante de 300 watts.



Les modèles disponibles incluent :



- TS-h977XU-RP-3700X-32G: 32 Go de mémoire DDR4 (2 x 16 Go),

- TS-h1277XU-RP-3700X-32G: 32 Go de mémoire DDR4 (2 x 16 Go),

- TS-h1277XU-RP-3700X-128G: 128 Go de mémoire DDR4 (4 x 32 Go).



Pour en savoir plus sur QuTS hero : Cliquez ICI.



Pour afficher la gamme complète de produits QNAP, Cliquez ICI.



QNAP