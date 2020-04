SteelSeries présente sa nouvelle collection de casques Cyberpunk 2077 en édition limitée.



SteelSeries présente deux nouveaux casques et trois nouveaux kits d'accessoires Arctis Pro en tant que partenaire audio officiel de Cyberpunk 2077.











SteelSeries, le leader des périphériques de jeu sur console, annonce aujourd'hui la nouvelle collection de casques Cyberpunk 2077 inspirée du monde de Cyberpunk 2077. En tant que partenaire audio officiel de Cyberpunk 2077, SteelSeries a conçu une nouvelle collection de casques en collaboration avec CD PROJEKT RED. La collection comprend l'Arctis 1 Wireless pour Xbox Johnny Silverhand Edition, Arctis 1 Wireless Netrunner Edition et trois nouveaux packs d'accessoires Arctis Pro inspirés par trois des principales factions de Night City - Arasaka, Militech et Kang Tao.



Arctis 1 Wireless pour Xbox Johnny Silverhand Edition



L'Arctis 1 Wireless pour Xbox Johnny Silverhand Edition est le casque officiel de Cyberpunk 2077. Inspiré du rockerboy le plus tristement célèbre de Night City et de son cyberarm emblématique, l'Arctis 1 Wireless Johnny Silverhand Edition offre un moyen suprême de découvrir le monde audio immersif et le monde futuriste de Cyberpunk 2077. L'édition Johnny Silverhand est une version de marque d'un nouveau produit, l'Arctis 1 Wireless pour Xbox.



L'Arctis 1 Wireless pour Xbox est un casque sans fil 4 en 1, doté de la même connectivité USB-C que l'Arctis 1 Wireless, mais le nouveau dongle dispose d'un commutateur qui permet aux utilisateurs de basculer entre Xbox One et d'autres plates-formes compatibles USB . Il utilise la technologie sans fil 2,4 GHz sans perte éprouvée de SteelSeries pour une connectivité à latence ultra faible sur Xbox, PC, Switch et Android. Il dispose également des mêmes pilotes de haut-parleurs hautes performances que l'Arctis 9X, acclamé par la critique, offrant le son signature Arctis qui révèle chaque détail.



L'Arctis 1 Wireless pour Xbox Johnny Silverhand Edition sera disponible en quantités limitées pour 109,99 $ chez Best Buy et SteelSeries.com. La version sans marque de l'Arctis 1 Wireless pour Xbox sera disponible plus tard ce printemps. Inscrivez-vous pour être informé de leur disponibilité sur steelseries.com/silverhand.



Arctis 1 Wireless Netrunner Edition



L'édition Arctis 1 Wireless Netrunner est inspirée par la capacité du jeu à voir le Net superposé dans le monde réel. En tant qu'Arctis 1 Wireless, il dispose d'un dongle USB-C qui fournit une connexion sans fil 2,4 GHz sans perte pour une connectivité à latence ultra faible sur PS4, PC, Nintendo Switch et appareils Android. Il offre également une flexibilité supplémentaire avec l'inclusion d'un câble de 3,5 mm pour se connecter facilement aux contrôleurs Xbox ou à tout autre appareil avec une connexion de 3,5 mm.



L'édition Arctis 1 Wireless Netrunner sera disponible en quantités limitées pour 109,99 $ chez Best Buy, GameStop et SteelSeries.com. Inscrivez-vous pour être informé de sa mise en vente sur steelseries.com/netrunner.



Packs d'accessoires Arctaka, Militech et Kang Tao Arctis Pro















En plus des deux nouveaux casques, SteelSeries lance trois packs d'accessoires Cyberpunk 2077 pour les casques Arctis Pro présentant des designs inspirés par trois grandes sociétés de Night City - Arasaka, Militech et Kang Tao. Les packs comprennent un bandeau de ski-masque Cyberpunk 2077 et deux nouvelles oreillettes magnétiques. Ils sont compatibles avec l'Arctis Pro, Arctis Pro + GameDAC et Arctis Pro Wireless.



Les packs d'accessoires Cyberpunk 2077 Arctis Pro seront disponibles en quantités limitées pour 34,99 $ exclusivement sur SteelSeries.com.



Pour plus d'informations sur la collection de casques SteelSeries Cyberpunk 2077, Cliquez ICI.



