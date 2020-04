ASUS nous propose un nouveau routeur : Le RT-AC85P.











Expérience ultra-rapide

Vitesses sans fil



Propulsé par la technologie Wi-Fi de 5e génération (Wi-Fi 5G) et la technologie 256QAM, le chipset 802.11ac donne au RT-AC85P des vitesses sans fil plus rapides que la technologie N. À 2,4 GHz, il atteint 600 Mbps, tandis que sur la bande de 5 GHz, il atteint 1733 Mbps.



La bande passante améliorée a la plus grande capacité dont vous avez besoin pour augmenter le plaisir Wi-Fi à la maison. Vous pouvez profiter de jeux en ligne ultra fluides, d'une navigation Web plus rapide et d'autres tâches exigeantes en bande passante sans connexion filaire.



ASUS QoS







ASUS QoS garantit la bande passante entrante et sortante sur les connexions filaires et sans fil, vous pouvez contrôler chaque appareil client avec une vitesse maximale de téléchargement et de téléchargement différente, ainsi que définir vos jeux en ligne et votre streaming HD comme la plus haute priorité, arrêter tous vos problèmes de retard.



Wi-Fi à plusieurs capacités avec la technologie révolutionnaire MU-MIMO



MU-MIMO offre à chaque appareil compatible3 sa propre connexion Wi-Fi pleine vitesse dédiée, afin que plusieurs appareils puissent se connecter en même temps sans ralentir le réseau. En fait, le RT-AC85P est capable de se connecter simultanément à plusieurs clients compatibles MU-MIMO à la vitesse maximale de chaque appareil, contrairement au MIMO mono-utilisateur standard où les appareils individuels doivent attendre des transmissions séquentielles.



Contrôle parental







Gardez vos enfants en sécurité lorsqu'ils explorent Internet. Vous pouvez surveiller les activités Internet et restreindre les heures auxquelles chaque appareil peut accéder à Internet en appliquant des limites de temps planifiées.



Vitesse et polyvalence USB ultimes



L'USB 3.1 (Gen1) offre des transferts de données dix fois plus rapides que l'USB 2.0. Le RT-AC85P est parfait pour les fichiers, le multimédia, tandis que ASUS AiDisk offre un accès à distance et une diffusion rapide du contenu.



Contrôle et optimisation robustes avec ASUSWRT



Avec l'interface utilisateur du tableau de bord ASUSWRT, configurez, surveillez et contrôlez les applications réseau dans une seule zone intuitive. Avec une configuration de 30 secondes, une détection multi-appareils et des paramètres flexibles, ASUSWRT tire le meilleur parti des performances de votre réseau.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 149 euros.



ASUS