AMD met à jour le processeur Ryzen 3 1200 avec l'architecture Zen +.



AMD aurait mis à jour son processeur Ryzen 3 1200 avec une architecture Zen + et l'offrirait désormais aux consommateurs. Doté d'une configuration de 4 cœurs avec 4 threads, ce processeur peut fonctionner de 3,1 GHz (base) à 3,4 GHz en fréquence de suralimentation.



Lancé à l'origine en juillet 2017, il y a un peu moins de trois ans, AMD a décidé de rafraîchir ce processeur avec une architecture Zen +, qui a apporté des améliorations telles qu'une petite augmentation de l'IPC, de meilleures vitesses de turbo boost, des caches plus rapides et un meilleur contrôleur de mémoire pour un meilleur support de DDR4 plus rapide modules.







La nouvelle révision "Zen +" a les mêmes spécifications que l'ancien modèle, cependant, la seule différence est le nouveau processus de fabrication 12 nm et certains des changements d'architecture du Zen +. Le reste des spécifications comme les fréquences d'horloge sont les mêmes.



Le CPU est répertorié par un fournisseur allemand pour 54,73 € ou environ 60 $. Cette révision porte un numéro de pièce différent, sous le code "YD1200BBM4KAFBOX", où l'ancien modèle 14 nm était "YD1200BBM4KAEBOX".



TOM'S HARDWARE