Plus de fiches techniques sur la carte mère ASUS Z490 Surface: 6 couches minimum, optimisation DDR4 Optimem III à double rang.



Plus tôt dans la journée, nous vous avons présenté des photos et des fiches techniques des cartes mères socket LGA1200 d'ASUS de haut niveau ROG Maximus XII basées sur le chipset Intel Z490. Le reste de ce jeu de diapositives a été divulgué sur le Web par VideoCardz, révélant certaines spécifications fascinantes communes à la série. Apparemment, 6 couches de PCB sont le strict minimum pour la gamme ASUS, ce qui contribue probablement aux prix élevés dans tous les domaines. Certaines des cartes mères chipset moins chères de la série 300 se contentent de seulement 4 couches de PCB.











Les solutions CPU VRM représentent une nette amélioration par rapport aux générations précédentes, conçues pour faire face aux exigences électriques croissantes des processeurs Core 14 nm de 10e génération. Pour les modèles ATX et M-ATX, les solutions 12 + 2 phases semblent être le strict minimum pour la série ROG Strix Z490 et 9 phases pour la série Prime Z490 la moins chère. Le ROG Strix Z490-E Gaming, qui mène la série ROG Strix Z490, arrive en tête du classement avec une solution en 16 phases qui est probablement similaire à celle du Maximus XII Hero.











Il existe également une grande innovation avec l'optimisation de la mémoire, à l'échelle de la série. Avec sa série de cartes mères Z490, ASUS passe de la topologie en T à la connexion en guirlande, à tous les niveaux. Ceci est combiné avec la fonction d'optimisation de mémoire automatisée Optimem III de la société sur certains modèles, qui vous permet de remplir les quatre emplacements de votre carte mère avec des barrettes DIMM à deux rangées, tout en atteignant des fréquences aussi élevées que DDR4-3600, avec des durées aussi proches que CL16 .



VIDEOCARDZ