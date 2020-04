Intel Core i7-10700K et i5-10600K Geekbenched, un pouces d'avance sur le 3800X et le 3600X.



La semaine a commencé avec des fuites sporadiques sur la prochaine famille de processeurs de bureau Core "Comet Lake-S" de 10e génération d'Intel, que ce soit des images de diverses cartes mères socket LGA1200, ou des scores de performances divulgués. Le passionné de PC thaïlandais TUM_APISAK a publié des liens vers les entrées Geekbench V4 d'une poignée de processeurs Core de 10e génération.



Il s'agit notamment du Core i7-10700K (8 cœurs/16 threads) et du Core i5-10600K (6 cœurs/12 threads). Les comparaisons avec les offres AMD en place sont incontournables. Le i7-10700K verrouille les cornes avec le Ryzen 7 3800X, tandis que le i5-10600K mène la bataille au Ryzen 5 3600X.















Le Core i7-10700K marque 34133 points dans le test multicœur et 5989 dans le test monocœur. Le i5-10600K, quant à lui, affiche 28523 points dans le test multithread et 6081 points dans le test monocœur. Les deux scores semblent être un pourcentage à un chiffre devant les rivaux AMD dans le test multi-thread.



Les puces Intel semblent offrir des performances légèrement meilleures parallélisées en raison de fréquences de boost plus élevées pour les charges de travail monothread ou moins parallélisées. Il s'agit notamment d'une impressionnante fréquence de suralimentation maximale de 5,10 GHz pour l'i7-10700K et de 4,80 GHz pour l'i5-10600K. APISAK a également publié des scores pour le Core i5-10600KF désactivé iGPU, qui est à peu près à égalité avec le i5-10600K car il s'agit essentiellement de la même puce avec les yeux sortis.



TWISTTER (TUM APISAK)