GDP Win Max est un ordinateur portable de jeu de 8 pouces avec le processeur Ice Lake d'Intel.



GDP, une entreprise spécialisée dans la création de petits ordinateurs portables conçus pour les jeux, vient d'annoncer le dernier ajout à sa famille de petits ordinateurs portables - le portable de jeu GDP Win Max. Ce modèle est un ordinateur portable de jeu de 8 pouces qui emballe beaucoup pour sa taille.







À l'extérieur, cet ordinateur portable est équipé de joysticks des deux côtés, il y a donc même une option pour jouer directement à des jeux en utilisant ces joysticks au lieu du clavier intégré. L'affichage de l'appareil est un écran IPS qui présente une résolution de 1280 × 800, résultant en un rapport d'aspect 16:10 de l'affichage. Ce qui est plus important, cependant, c'est ce qui se trouve sous le capot du petit corps.











Il est alimenté par le dernier processeur Ice Lake d'Intel - l'Intel Core i5-1035G7. Étant un processeur à 4 cœurs/8 threads avec des graphiques Gen11 Iris Plus 940, il est accompagné de 16 Go de RAM LPDDR4X et de 512 Go SSD. GDP a fourni certains des résultats de référence de cette configuration que vous pouvez consulter ci-dessous, cependant, veuillez les prendre avec un grain de sel. En ce qui concerne les E/S, ce petit ordinateur portable est plutôt bien équipé avec de nombreux ports.



Il y a un port Thunderbolt 3 pour se connecter au GPU externe si nécessaire. Il y a un port USB Type-C 3.1 Gen2 et deux ports USB Type-3.1 3.1 Gen1 pour la connexion de périphériques externes. Si vous souhaitez connecter l'ordinateur portable à l'écran extérieur, il existe des options de ports HDMI, USB Type-C ou Thunderbolt 3 pour la connexion. Un ajout bienvenu aux E/S est l'inclusion du connecteur RJ45, ce qui signifie que si vous avez accès à Ethernet, vous pouvez facilement le brancher sur cet ordinateur portable.



TOM'S HARDWARE