ASUS nous dévoile : Les nouvelles cartes mères en chispet Z490.



Voici quelques-unes des premières images de la famille de cartes mères LGA1200 socket socket haut de gamme Republic of Gamers (ROG) Maximus XII d'ASUS basées sur le chipset Intel Z490. La gamme se compose d'un impressionnant 5 SKU : ROG Maximus XII Extreme et Extreme Glacial (M12E) ; Formule ROG Maximus XII (M12F), ROG Maximus XII Hero WiFi (M12H) et ROG Maximus XII Apex (M12A). Le Maximus XII Extreme est en tête avec son VRM 16 phases qui utilise probablement des étages de puissance de 90 A. Il inclut la prise en charge de Thunderbolt 3 et 10 GbE. La version Glacial est peut-être une combinaison de changements cosmétiques et fonctionnels (tels que la préparation à un refroidissement inférieur à zéro).







La formula Maximus XII est la carte incontournable pour les overclockeurs avec des configurations de refroidissement liquide élaborées. La carte est livrée avec des dissipateurs VRM prêts pour le refroidissement liquide. Par rapport à l'Extreme, la Formula perd sur Thunderbolt, mais conserve 10 GbE. La Maximus XII Hero (WiFi) est le suivant, et en quelque sorte mieux doté que la Maximus XII Apex, avec un PCB à 8 couches comme l'Extreme et la Formula ; et une combinaison de réseaux 5 GbE et 1 GbE. La Maximus XII Apex est livré avec un PCB à 6 couches, une seule connexion 2,5 GbE, mais en quelque sorte une configuration VRM CPU similaire à l'Extreme. C'est probablement ainsi que l'Apex pourrait finir plus cher que le héros.



Voici les fiches techniques :







VIDEOCARDZ