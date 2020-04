Samsung développe une mémoire flash NAND 3D 160 couches.



Samsung Electronics serait en train de développer sa mémoire V-NAND de 7e génération avec une technologie d'empilage 3D ultra-élevée. Le premier modèle comportera au moins 160 couches, les modèles suivants en comporteront plus. Dans les premiers signes que la société ne souhaite pas céder l'initiative technologique au YMTC chinois, le premier V-NAND 160 couches de Samsung devrait sortir à peu près au moment où le flash NAND 3D 128 couches du YMTC arrive en production de masse, vers la fin de 2020.







Au cœur de la pile 3D ultra-haute se trouve la technologie propriétaire Double Stack de Samsung. La technologie à double empilement crée des trous d'électrons à deux moments différents pour que le courant passe à travers les circuits. Les puces à pile unique de génération actuelle créent ces trous une fois tout au long de la pile par cycle.



Le flash NAND 160 couches devrait annoncer une augmentation de 67% des densités par boîtier par rapport aux puces 96 couches du marché. Les densités pourraient également être augmentées par d'autres moyens, tels que le passage à des nœuds de fabrication de semi-conducteurs plus récents et à un PLC (5 bits par cellule), qui est actuellement développé par KIOXIA.



ETNEWS