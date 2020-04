ASUS prépare le modèle Zenbook 14 combinant les graphiques Ryzen 4000 et GeForce MX350.



ASUS donne la touche finale au lancement d'un nouveau modèle Zenbook 14 (UX434IQ) avec une combinaison d'un processeur Ryzen 4000 "Renoir" et des graphiques discrets GeForce MX350 d'entrée de gamme de NVIDIA. Bien que jamais illustré et sans confirmation s'il obtient le chic ScreenPad (un écran tactile couleur qui fonctionne comme le trackpad du portable); la moissonneuse-batteuse a fait surface dans une soumission de base de données Futuremark.







Le Zenbook 14 (UX434IQ) combine un processeur AMD Ryzen 7 4700U (8 cœurs/8 threads) avec des graphiques discrets NVIDIA GeForce MX350, et plus intéressant, 16 Go de mémoire LPDDR4x-4266. La carte graphique MX350 basée sur «Pascal» comprend 640 cœurs CUDA et une interface mémoire GDDR5 64 bits contenant 2 Go de mémoire.



Il est commercialisé pour offrir une augmentation des performances de 2,5 fois par rapport à un iGPU Intel Gen 9.5, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il fasse même une augmentation de 1,5x par rapport à l'iGPU du 4700U (448 processeurs de flux "Vega", horloge du moteur 1600 MHz, beaucoup de bande passante mémoire à sa disposition grâce à LPDDR4x). L'ordinateur portable contient également un SSD Samsung PM981 1 To NVMe décent.



Voici la fiche technique :







TWITTER (ROGAME)