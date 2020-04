MSI nous propose des nouvelles cartes mères en chipset Z490.



Une large sélection de cartes mères socket LGA1200 de MSI, basées sur le chipset Intel Z490, a été divulguée sur le Web. MSI apporte au moins 10 modèles de cartes mères basées sur le Z490, avec des prix commençant autour de 200 € (probablement toutes taxes comprises).



Il semble que les cartes mères socket LGA1200 seront beaucoup plus chères que la génération précédente, en raison des exigences plus strictes du processeur VRM, ou Intel se contentant d'aligner ses partenaires pour proposer le chipset AMD X570 dans le prix moyen de la carte mère.



La gamme commence avec le Z490-A Pro à 200 €. Le Z490 Gaming Plus et le Z490 Tomahawk seraient au prix de 210 € et 240 €, respectivement. Le Z490M Gaming Edge WiFi, le Z490 Gaming Edge WiFi et le Z490 Gaming Pro Carbon coûtent respectivement 250 €, 250 € et 330 €. La gamme premium MEG comprend le Z490I Unify à 330 €, son frère ATX, le Z490 Unify à 360 €, le Z490 Ace à 520 € et le joyau de la couronne, le Z490 GODLIKE, à un énorme 960 €, selon le prix divulgué par momomo_us.



















Komachi Ensaka a publié des photos de quatre modèles de cartes mères. Outre toutes les options de connectivité modernes que vous pourriez souhaiter, y compris Thunderbolt, 10 GbE, USB 3.2 x2 (20 Gbps), 802.11ax WLAN et cinq emplacements M.2, le MEG Z490 GODLIKE semble avoir une phase HEDT de 18 phases VRM qui tire la puissance de deux connecteurs EPS à 8 broches et suffisamment de puissance d'overclocking pour essayer de justifier son prix proche de quatre chiffres.



Le WiFi Gaming Edge MPG Z490M constitue le "milieu de gamme" de la gamme, couvrant toutes les bases pour les PC de jeux sérieux avec l'un des processeurs Core LGA1200 de 10e génération à venir. Le MPG Z490 Gaming Plus est une conception de carte fascinante, en ce sens qu'il élimine enfin le jeu de couleurs rouge + noir de ses prédécesseurs, en l'échangeant avec un jeu de couleurs noir uni avec juste une touche de LED RVB. Il couvre tous les éléments essentiels que la plateforme a à offrir. Enfin, il y a le Z490-A Pro, le "produit d'entrée de gamme qui semble toujours avoir un VRM costaud et des éléments essentiels de la plate-forme.



VIDEOCARDZ