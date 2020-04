EK nous propose des nouveaux raccords : Les EK-Quantum Torque 6-Pack STC.



EK Water Blocks, le fabricant d'engrenages de refroidissement liquide haut de gamme, lance des multipacks en six pièces de l'ensemble des raccords de la série Torque en raison de leur popularité et de leur demande croissantes, car ce sont les seuls raccords sur le marché qui comportent des anneaux de couleur esthétiques remplaçables. Ces raccords en six pièces sont disponibles en trois finitions différentes: nickel, noir satiné et nickel noir.







Le multipack de raccords STK (compression de tube souple) EK-Quantum Torque 6 est un pack de raccords de compression à tube souple conçu pour être utilisé avec des tubes souples tels que PVC, EPDM, Norprene, silicone ou tout autre type de tube flexible compatible. Les raccords à couple EK-Quantum ont un aspect non intrusif, mais frappant, et sans aucune marque supplémentaire, ils peuvent être complétés par les anneaux de couleur esthétiques interchangeables, qui sont achetés séparément.



Ces raccords sont un choix idéal pour tous ceux qui souhaitent rafraîchir facilement l'apparence de leur PC refroidi par liquide et correspondent parfaitement aux produits de la série EK-Quantum. Ce sont des variantes sûres du connecteur de raccord de tube, car la bague de verrouillage empêche qu'un tube flexible ne soit retiré du raccord en comprimant la paroi du tube sous l'anneau. Un tel raccord ne nécessite aucun collier de serrage ou un substitut similaire.







Ces raccords EK-Quantum Torque multipack en six pièces sont disponibles en ID/OD de 10/13 mm (3/8 "/1/2"), ID/OD de 10/16 mm (3/8 "/5/8") et tailles ID/OD de 12/16 mm (7/16"-5/8"), dans les trois finitions.



EK-Quantum Torque 6-Pack HTC







Pack de 6 raccords EK-Quantum Torque HTC (compression pour tube dur) est un pack de raccords à compression pour tube dur conçu pour être utilisé avec des tubes solides tels que l'acrylique, le PETG, le cuivre, l'acier inoxydable, le verre, la fibre de carbone ou tout autre type de tube dur compatible. Les raccords à couple EK-Quantum ont un aspect non intrusif mais frappant, et sans aucune marque supplémentaire, ils peuvent être complétés par les anneaux de couleur esthétiques interchangeables, qui sont achetés séparément.



Ces raccords sont un choix idéal pour tous ceux qui souhaitent rafraîchir facilement l'apparence de leur PC refroidi par liquide et correspondent parfaitement aux produits de la série EK-Quantum. Ce sont des variantes sûres du connecteur de raccord de tube car elles empêchent un tube solide d'être retiré du raccord en comprimant le joint en caoutchouc sous l'anneau.



Ces multipacks de raccords HTC EK-Quantum Torque en six pièces sont disponibles en 12 mm (7/16 ") de diamètre extérieur, 14 mm (9/16") de diamètre extérieur et 16 mm (5/8 ") de diamètre extérieur, dans les trois finitions .



Disponibilité et prix







Les nouveaux raccords multipaires six pièces Torque sont conçus et fabriqués en Slovénie, en Europe. Tous les raccords multipack sont déjà disponibles à l'achat via EK Webshop ou EK Partner Reseller Network. Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF).



TECHPOWERUP