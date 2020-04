SCYTHE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Mugen 5 ARGB PLUS.



Le Mugen 5 A-RGB CPU-Cooler obtient non seulement les performances maximales de la plate-forme Mugen 5 récompensée à plusieurs reprises, mais impressionne également par un éclairage RVB adressable complet. Deux ventilateurs PWM Kaze Flex 120 A-RGB, chacun à 1500 tr/min, permettent d'obtenir un débit d'air considérablement accru en mode push-pull.



Les roulements à fluide autonomes (Sealed Precision FDB) garantissent une durée de vie allant jusqu'à 120 000 heures. Les ventilateurs et la plaque supérieure sont entièrement éclairés par des LED RGB adressables, qui offrent un accent visuel à couper le souffle avec des effets de lumière en constante évolution. Les LED peuvent être contrôlées directement via des commandes 5V à 3 broches de différents fabricants. Alternativement, un contrôleur compact pour une installation interne est également inclus.















Conception RVB adressable



Basé sur le refroidisseur de CPU Mugen 5 le plus vendu, l'édition RGB adressable est maintenant disponible. En ajoutant un deuxième ventilateur pour la configuration push-pull, le flux d'air est augmenté, ce qui se traduit par une dissipation thermique améliorée.



Les deux ventilateurs ARGB de 120 mm et le capot supérieur accrocheur peuvent être gérés par des cartes mères avec des en-têtes ARGB ou par le contrôleur ARGB ACT-1000L inclus. Le Mugen 5 ARGB Plus offre non seulement des performances de haut niveau mais également des effets d'éclairage vifs et colorés pour votre système.



Contrôleur ARGB ACT-1000L







L'ACT-1000ARL est un contrôleur ARGB facile à utiliser pour les cartes mères sans en-tête correspondant. Le contrôleur dispose de 14 modes d'effets d'éclairage ainsi que de 5 réglages de vitesse, qui peuvent être sélectionnés par un seul bouton. Alternativement, un en-tête à 2 broches peut être utilisé pour connecter un commutateur externe comme le bouton de réinitialisation. Deux aimants permettent au contrôleur d'être placé en toute sécurité dans le boîtier du PC.



Kaze Flex 120 ARGB PWM Fan







Le Kaze Flex 120 ARGB PWM est le premier ventilateur Scythe à LED RGB adressables. Huit LED contrôlables individuellement illuminent les pales de ventilateur translucides et permettent des effets de couleur et des dégradés complexes. Le palier à fluide autonome (Sealed Precision FDB) réduit considérablement le frottement qui se produit pendant le fonctionnement et atteint ainsi une durée de vie allant jusqu'à 120 000 heures, ainsi qu'une grande fluidité de fonctionnement. Les découpleurs en caoutchouc, qui sont conservés entièrement en noir, s'intègrent optiquement dans la conception globale et réduisent la transmission des vibrations.



Conception asymétrique







Grâce aux caloducs légèrement inclinés, le dissipateur thermique n'est pas situé directement au-dessus de la plaque inférieure, mais légèrement décalé vers l'arrière. Cette conception asymétrique, combinée à un évidement à l'arrière du dissipateur thermique, permet une utilisation illimitée des bancs de mémoire. Les caloducs et la plaque de base Cooper de haute qualité sont entièrement nickelés.



H.P.M.S. Système de montage II







Le refroidisseur est doté du système de montage Hyper Precision II éprouvé et facile à utiliser. Une barre de montage préassemblée simplifie le processus d'installation, tandis que les vis à ressort empêchent une répartition inégale de la pression. Le système de montage prend en charge toutes les prises courantes, y compris les AMD AM4 et Intels Socket 2066. L'emballage Mugen 5 ARGB comprend également un tournevis extra long pour un montage facile.



Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : Socket LGA775, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011/2011-v3 (Square ILM), LGA2066,

- AMD : Socket AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 99.95 euros.



SCYTHE