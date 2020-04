COUGAR nous propose une nouvelle série d'alimentation : Les GX-F Aurum.



Cougar a dévoilé aujourd'hui la gamme GX-F Aurum d'alimentations premium pour PC de jeu. Composées de variantes 550 W, 650 W et 750 W, ces blocs d'alimentation offrent un câblage entièrement modulaire, une efficacité 80 Plus Gold, une conception de rail unique + 12V, une commutation CC-CC et une régulation de tension étroite de ± 3%.







Les trois modèles offrent deux connecteurs EPS 4 + 4 broches en gardant à l'esprit les architectures de processeur à venir. Le modèle 550 W comprend deux alimentations PCIe 6 + 2 broches et six alimentations SATA, tandis que celles de 650 W et 750 W offrent quatre PCIe 6 + 2 broches et huit alimentations SATA.







Les trois variantes ont en commun un ventilateur de palier hydrodynamique (HDB) de 135 mm. Cougar les soutient avec des garanties de 7 ans.



La disponibilité est prévue pour Fin Avril 2020.



TECHPOWERUP