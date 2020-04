NVIDIA lance le pilote 450.82 de prévisualisation pour développeur de DirectX 12 Ultimate.



NVIDIA a déployé l'un de ses premiers pilotes DirectX 12 Ultimate Developer Preview vers son écosystème de développeurs NVIDIA. Les pilotes de la version 450.82 sont livrés avec tous les ingrédients nécessaires à la certification du logo DirectX 12 Ultimate : logiciel pour le lancer de rayons DXR 1.1, ombrage à taux variable (VRS, niveaux 1 et 2), Mesh Shaders et Sampler Feedback.



Toutes les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX série 20 et Quadro RTX répondent déjà aux exigences de DirectX 12 Ultimate. "Ce pilote de prévisualisation est destiné aux développeurs qui testent leurs applications avec DirectX 12 Ultimate. Ce pilote prend en charge DXR Tier 1.1, Sampler Feedback et Mesh Shaders", lit la brève description des pilotes.







NVIDIA ne destine pas ces pilotes à un usage public, mais plutôt les membres de son programme pour développeurs NVIDIA. L'utilisation du logiciel est livrée sans garantie. Le pilote n'est pas répertorié dans les pages des pilotes GeForce, pas même en version bêta, et sur la page NDP, les liens de téléchargement génèrent une porte de connexion. Apparemment, n'importe qui peut s'inscrire au programme pour développeurs NVIDIA et télécharger ces pilotes.



La numérotation des versions des pilotes de prévisualisation suggère que les pilotes de la version publique R450 de NVIDIA porteront le logo DirectX 12 Ultimate, activant toutes les fonctionnalités API sur le matériel GeForce et Quadro qui les prennent en charge.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



Remarque : Compte NVIDIA Developer Program requis (tout le monde peut s'inscrire).



DEVELOPER NVIDIA