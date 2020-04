Seagate est également coupable de SMR non divulgué sur certains modèles de disques durs internes : Rapport.



Plus tôt cette semaine, Western Digital était dans la ligne de mire quand il est apparu que plusieurs de ses disques durs WD Red «optimisés NAS» utiliseraient une forme d'enregistrement magnétique (SMR), une technique d'écriture de données de couche physique qui maximise la densité à un coût élevé de performances d'écriture aléatoire, ce qui rend les disques durs impropres à l'utilisation dans les volumes RAID, et à son tour la plupart des applications NAS qui utilisent couramment le RAID et encouragent les utilisateurs finaux à créer des volumes RAID pour la redondance des données. Un nouveau rapport de Blocks & Files révèle que le problème est plus répandu qu'on ne le pensait auparavant, et que même Seagate l'utilise sans divulgation sur certains modèles.







Plusieurs des disques durs internes de bureau Barracuda de capacité supérieure de Seagate utilisent le SMR sans le divulguer dans leurs fiches techniques. Il s'agit notamment du ST8000DM004 de 8 To et du ST5000DM000 de 5 To. Ces deux disques sont vendus sous la marque Barracuda Compute, qui commercialise parmi ses cas d'utilisation des "serveurs domestiques, DAS d'entrée de gamme et ordinateurs de bureau".



Seagate commercialise ses gammes de disques durs Archive et Exos qui utilisent le SMR, mais la mention de la technique est enterrée dans leurs fiches techniques, et non en évidence dans la commercialisation ou l'emballage des produits. Archive et Exos sont destinés aux configurations de stockage à froid en vrac où la capacité est plus importante que les performances. Pendant ce temps, Toshiba a confirmé que ses disques durs de bureau utilisent également SMR. Les disques durs MQ04 2,5 pouces et DT02 3,5 pouces de la société utilisent le «SMR géré» (c'est-à-dire utilisent l'enregistrement conventionnel et basculent vers le SMR car les plateaux manquent d'espace).



BLOCKSANDFILES