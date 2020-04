Silicon Power annonce le disque dur A62 Game Drive.



Il est loin le temps où le stockage de votre console suffirait à lui seul et gérerait de grandes bibliothèques de jeux. Avec une liste croissante de jeux occupant volontiers plus de 100 Go d'espace de stockage, avoir une option sûre où stocker vos jeux est une nécessité. Le game drive A62 se positionne comme une solution idéale grâce à une grande capacité de stockage et une interface plug and play.



Avec une capacité allant jusqu'à 2 To, le disque de jeu A62 a été spécialement conçu pour les joueurs souhaitant étendre leurs bibliothèques de jeux. Enregistrez jusqu'à 50 jeux en moyenne sans compromettre le stockage de votre console. De plus, avec une interface USB 3.2 Gen 1 ultra-rapide, le lecteur de jeu A62 offre des vitesses de transfert rapides, jusqu'à 5 Gbps.







Game On !



Profitez d'une expérience transparente grâce à la technologie plug and play. Connectez le disque dur à la console de jeu et profitez de vos jeux en quelques secondes. Enregistrez vos progrès à tout moment, chargez et reprenez votre jeu exactement là où vous l'avez laissé.



Caractéristiques



- Capacité jusqu'à 2 To, stockez le meilleur des nouveaux jeux sans avoir à renoncer aux classiques,

- Transfert de données ultra-rapide avec interface USB 3.2 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbps),

- Conforme à la norme anti-collision militaire américaine MIL-STD 810G 516.7 Procédure IV (test de chute de 122 cm, avec 26 points de contact testés) * Le produit répond aux normes de test dans des conditions normales d'utilisation. Ne laissez pas tomber ou endommagez délibérément le produit,

- La résistance à l'eau IPX4 offre une protection contre les projections d'eau dans toutes les directions,

- La surface texturée favorise la résistance aux rayures et aux empreintes digitales,

- Le voyant LED indique l'activité de transfert de données et l'état d'alimentation,

- Le «plug-in et l'utilisation» faciles éliminent le besoin d'un adaptateur externe,

- Logiciel gratuit Widget SP disponible en téléchargement, qui fournit 7 fonctions de sauvegarde et de sécurité principales.



Fiche technique :



- Capacité : 1 To, 2 To,

- Dimensions : 131,7 mm x 86,5 mm x 14,9 mm,

- Poids : 180 g - 282 g (par capacité),

- Matériel : caoutchouc + plastique,

- Couleur: noir/bleu,

- Câble : USB Type-A vers USB Type-A,

- Interface : USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen1, USB 3.0, USB 2.0 rétrocompatible),

- Compatibilité du système d'exploitation : Windows 10/8.1/8/7/ Vista/XP 64 bits, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x, PS4 Pro ou PS4 avec la version du logiciel système 4.50 ou supérieure, Xbox One,

- Température de fonctionnement : 5 °C - 55 °C,

- Température de stockage : -40 °C - 70 °C,

- Certification : CE, FCC, BSMI, point vert, DEEE, RoHS, EAC, KCC, RCM,

- Garantie : 3 ans.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



SILICON POWER