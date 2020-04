L'iGPU Intel Gen12 Xe pourrait correspondre aux iGPU AMD basés sur Vega.



La première solution graphique intégrée d'Intel basée sur sa nouvelle architecture graphique ambitieuse Xe, pourrait correspondre aux solutions iGPU basées sur l'architecture "Vega" d'AMD, comme celle trouvée dans ses derniers iGPU "Renoir" de la série Ryzen 4000, selon les chiffres divulgués par 3DMark FireStrike publiés par @_rogame.



Les résultats de référence d'un prototype d'ordinateur portable basé sur le processeur "Tiger Lake-U" d'Intel sont apparus dans la base de données 3DMark. Ce processeur intègre la solution iGPU Gen12 Xe d'Intel, qui est censée offrir des gains de performances significatifs par rapport aux iGPU actuels basés sur Gen11 et Gen9.5.







Le prototype du processeur "Tiger Lake-U" à 2 cœurs/4 threads avec des graphiques Gen12 donne un score 3DMark FireStrike de 2196 points, avec un score graphique de 2467 et 6488 points de physique. Ces scores sont comparables à 8 solutions Radeon Vega iGPU CU.



"Renoir" culmine à 8 UC, mais renforce les performances aux niveaux de 11 UC "Picasso" par d'autres moyens. En plus de puiser dans le processus de 7 nm pour augmenter les horloges du moteur, améliorer l'algorithme de boost et moderniser les moteurs d'affichage et multimédias ; L'iGPU d'AMD est largement basé sur la même architecture "Vega" vieille de 3 ans. Intel Gen12 Xe fait ses débuts avec la microarchitecture "Tiger Lake" prévue pour 2021.



