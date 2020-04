GIGABYTE met à jour sa gamme d'ordinateurs portables AERO, disponibles dès aujourd'hui.



Le principal fabricant de PC GIGABYTE lance officiellement aujourd'hui, le 16 avril, une nouvelle génération d'ordinateurs portables pour sa série AERO, une gamme d'ordinateurs portables de créateurs qui ont reçu fièrement le Red Dot Design Award 2020. Les ordinateurs portables de nouvelle génération sont livrés avec des processeurs Intel Core H série 10e génération et des graphiques NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER, avec un abonnement gratuit Adobe Creative Cloud de 3 mois, un cadeau d'une valeur de 238,47 $ US, offert par le principal fabricant de GPU NVIDIA. Aujourd'hui, le 16 avril, GIGABYTE lance officiellement une nouvelle génération d'ordinateurs portables de créateurs de la série AERO équipés de processeurs Intel Core H de 10e génération : 15 pouces AERO 15 OLED avec écran 4K UHD; 17 pouces AERO 17 HDR; 15 pouces AERO 15 avec FHD 144Hz; et 17 pouces AERO 17 avec FHD 144Hz.







Premiers ordinateurs portables Microsoft Azure AI au monde, les ordinateurs portables de la série AERO de GIGABYTE sont équipés d'une intelligence artificielle qui détecte l'utilisation des applications et collecte les données de configuration des processeurs, des graphiques et des ventilateurs. Tirant parti de la base de données cloud Azure, l'IA optimise automatiquement la configuration de l'ordinateur portable pour offrir un environnement de travail stable et confortable aux créateurs, éliminant ainsi le besoin de configurations manuelles.



Avec les processeurs Intel Core i9-10980HK, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER et l'intelligence artificielle améliorée, les nouveaux ordinateurs portables bénéficient d'une amélioration significative des performances, exécutant le rendu 3D sur Cinema 4D 30% plus rapidement que la génération précédente.



L'un des créateurs utilisant actuellement AERO 17 HDR pour leurs travaux créatifs est Mark AJ Nazal, un artiste d'effets visuels primé aux Emmy Awards qui participe aux productions de célèbres séries télévisées, dont Lucifer et Westworld. Nazal a déclaré que son ordinateur portable AERO est équipé d'un processeur et de graphiques qui améliorent son efficacité de travail en lui permettant d'effectuer un aperçu rapide dans le logiciel d'édition, et que la portabilité de l'ordinateur portable lui permet de travailler efficacement sur la route.







Contraste net + couleur standard: ordinateurs portables 4K HDR AMOLED



"Je savais que la couleur était éteinte depuis longtemps et DaVinci Resolve a en fait cessé de fonctionner sur mon PC pour une raison quelconque", a déclaré Sylvia Ray, cinéaste indépendante, réalisatrice et scénariste, "jusqu'à ce que je mette la main sur AERO 15 OLED, j'étais capable de voir clairement ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, et de faire les ajustements que je devais faire.



Les ordinateurs portables de la série AERO sont les premiers à être équipés d'un écran Samsung AMOLED, qui non seulement prend en charge 100% DCI-P3, une gamme standard pour les contenus numériques, mais est également conforme à la norme VESA Display HDR 400 True Black.



Comparé à l'écran LCD, qui prend en charge la gamme sRGB, l'écran d'AERO est capable d'afficher 25% de couleurs et de détails en plus. Tous les écrans sont certifiés Xrite Pantone et calibrés avec des calibrateurs de couleurs professionnels. Alors que la plupart des fabricants ne testent que des échantillons, GIGABYTE insiste sur le calibrage de chaque écran pour garantir que chaque ordinateur portable AERO affiche la couleur la plus précise à son utilisateur.



TECHPOWERUP