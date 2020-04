Acheter une version Windows n'est pas toujours simple, car il existe de nombreuses versions, comme Retail, OEM, SLP, VL…

Certaines sont ré-actualisables et d'autres liées au matériel, mais comment s'en sortir dans la jungle des dénominations ?

Notre confrère LeCrabeInfo.net vous explique tout ceci en détails.



Au sommaire

1 Licence Retail

2 Licence « Mise à jour »

3 Licence OEM

4 Licence en volume (VL)

5 La méthode d’activation par licence numérique

6 FAQ sur les licences Windows

7 Aller plus loin

Qui ne s’est jamais posé de questions au sujet des licences Windows ? Pour beaucoup, le contenu de ces licences est tellement opaque qu’il est difficile de savoir ce qu’on a le droit et pas le droit de faire avec. C’est justement le but ambitieux de cet article, vous éclairer, et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les licences Windows.



Quels sont les différents types de licence Windows ? Quelle licence Windows est installée sur mon PC ? Quelle est la différence entre une licence OEM et Retail ? Que devient ma licence Windows si je change la carte mère ou le disque dur de mon PC ? Ouch, ça fait déjà beaucoup et croyez-moi ce n’est qu’un début devant toutes les zones d’ombre qui doivent être éclaircies !



Dans cet article, je vais tenter d’être le plus exhaustif possible en vous expliquant point par point les différents types de licences Windows et quels droits vous avez selon la licence que vous possédez (OEM, Retail…). J’ai aussi mis en place une petite FAQ à la fin de cet article pour répondre aux questions les plus fréquemment posées au sujet des licences Windows.



Vous êtes prêt à tout savoir et tout comprendre sur les licences Windows ? C’est parti !



