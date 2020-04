BIGBEN INTERACTIVE nous propose un nouveau jeu PC : TT Isle of Man - Ride on the Edge 2.







Editeur(s)/Développeur(s) : Bigben Interactive.



Sortie France : 19 Mars 2020.



Genre(s) : Course.



Classification : Interdit au moins de 3 ans.















Résumé : TT Isle of Man 2 est un jeu de course à moto, suite du premier opus vous invitant dans un expérience plus réaliste encore que la précédente. Le titre se présente comme la course de moto la plus difficile du monde.



Un trailer du jeu (VOST) : Cliquez ICI.



Un test de jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO