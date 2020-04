Microsoft dévoile une console Xbox One X sur le thème Cyberpunk 2077 en édition limitée.



Microsoft a tiré les rideaux sur une console Xbox One X en édition limitée, qui comportera un schéma de couleurs personnalisé pour aller de pair avec le très attendu Cyberpunk 2077. Inspirée par l'esthétique cyberpunk et les néons de Night City, la nouvelle console Xbox One X arbore une palette de couleurs gris et jaune bronze à canon.



La console comprend également un voyant d'état LED bleu, des décalcomanies brillantes dans le noir, des gravures laser sur le châssis et des panneaux personnalisés. Le contrôleur a également vu un changement dans la coloration et les décalcomanies, et est personnalisé selon le schéma de couleurs dans le jeu qui caractérise le mieux l'emblématique Johnny Silverhand, alias Keanu Reeves dans le jeu.







L'édition limitée, Xbox One X personnalisée, sera disponible à partir de juin, soit plus de trois mois avant la sortie des jeux, prévue pour le 17 Septembre 2020.



Un petit trailer de présentation : Cliquez ICI.



Cependant, cela a du sens à plus d'un titre : Microsoft évite d'introduire une nouvelle console Xbox One X si proche du lancement attendu de sa nouvelle génération de Xbox Series X (prévue dans le courant des vacances 2020) et donne aux utilisateurs qui recherchent réellement une console de jeux de la génération actuelle pour franchir le pas vers cette version extrêmement détaillée de la Xbox One X.



La Cyberpunk 2077 Xbox One X sera livrée avec une copie numérique incluse du jeu, ce qui signifie probablement un code de réduction à utiliser plus près à la date de sortie des jeux.



TECHPOWERUP