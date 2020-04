TECHPOWERUP nous propose le test du : Bitspower Touchaqua NJORD 120 PWM.



Bitspower présentant des ventilateurs sous leur marque était tout aussi surprenant pour moi que de voir leur bloc LN2 cette fois l'an dernier au CES 2019. Bien que les deux soient définitivement du matériel associé au refroidissement, le premier faisant partie intégrante du refroidissement du PC en général, la société était occupée produisant plus d'accessoires dans des variations que toute autre entreprise, peut-être même plusieurs combinées, où cette vache à lait faisait sans aucun doute partie intégrante de leurs plans.



Cependant, les choses ont beaucoup changé au cours des 12 derniers mois, les grandes entreprises se sont lancées sur le marché du refroidissement à eau personnalisé et Bitspower a fait sortir de l'Asie sa marque Touchaqua, plus soucieuse de son budget. Ils ont maintenant deux conceptions de ventilateurs différentes, toutes deux appelées NJORD et différenciées par la conception du rotor, et aujourd'hui, nous examinons le premier d'entre eux.







Le Bitspower Touchaqua NJORD, vraisemblablement nommé d'après le dieu nordique du vent, n'est disponible qu'en triple pack et a fait l'objet de multiples demandes de révision de la part des lecteurs à ce jour. Il ne fait aucun doute que le prix du produit est un facteur important, que nous aborderons en temps voulu, mais les gens sont également simplement curieux de savoir comment ils fonctionnent, compte tenu de la présence établie de la marque Bitspower sur ce marché. Comme le montre l'aperçu ci-dessus, il s'agit également de ventilateurs RVB, la plupart des nouveaux blocs d'eau de la société intégrant également des LED RVB numériques adressables intégrées, et nous commençons l'examen en examinant les spécifications dans le tableau ci-dessous.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP