CASEKING nous propose : Le Lian-Li DK-05F.



Informations sur le produit - Étui de table DK-05F (réglable en hauteur) - noir



Étui de table noble pour les amateurs et les systèmes de jeu haut de gamme avec refroidissement par eau personnalisé. Le boîtier Lian-Li en aluminium et en acier offre non seulement un look élégant avec une grande compatibilité matérielle, mais aussi beaucoup d'espace pour les systèmes doubles et le puissant refroidissement par eau personnalisé ainsi que de nombreuses fonctions bien pensées. Le point culminant du DK-05F est le plateau de table unique en verre trempé. Cela change entre un état transparent et opaque sur simple pression d'un bouton. L'équilibre parfait entre innovation, élégance et possibilités infinies.



















Aperçu des caractéristiques de l'étui de table Lian Li DK-05F :



- Étui de table élégant et réglable en hauteur en acier et aluminium,

- Pour les systèmes doubles et deux cartes mères jusqu'au facteur de forme E-ATX,

- Plateau de table commutable en verre trempé (transparent/opaque),

- Contrôleur RVB et ventilateur intégré,

- Quatre bandes RVB préinstallées avec 66 LED RVB,

- Panneau de commande avec RVB, ventilateur, hauteur et panneau de commande en verre,

- Espace pour deux radiateurs 360, un 240 et deux radiateurs 480/420 mm,

- Jusqu'à huit disques de 2,5 et 3,5 pouces,

- E/S avant principale avec 1x USB 3.1 Type C et 4x USB 3.0 Type A.



Étui de table noble avec un look unique



Le design élégant en aluminium et en verre trempé utilise une construction en acier robuste et durable. Malgré la construction stable, le DK-05F conserve un look élégant, dont le point culminant est le plateau de table unique en verre trempé de 8 mm d'épaisseur.



Il bascule entre deux états sur simple pression d'un bouton: un effet satiné opaque et une transparence totale. La condition opaque avec effet satiné est parfaite pour les situations où une concentration complète est requise et où la distraction n'est pas souhaitable. À l'état transparent, le volet permet une vue du matériel intégré et du refroidissement par eau personnalisé complexe.



Avec la plaque de verre chic et les quatre bandes LED RGB déjà installées avec un total de 66 LED RGB, votre propre matériel peut être mis en scène particulièrement bien. Le contrôleur RVB intégré est contrôlé via un bouton RVB dans le panneau de commande du boîtier et permet de basculer facilement entre sept modes d'éclairage. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez basculer entre les couleurs, synchroniser avec la carte mère ou éteindre complètement l'éclairage.



Assez d'espace pour deux systèmes de jeu haut de gamme



Le DK-05F est destiné aux systèmes doubles et propose deux plateaux amovibles pour la carte mère. Des cartes mères au format E-ATX, ATX, Micro-ATX ou Mini-ITX peuvent y être placées. Les deux alimentations ATX jusqu'à 230 mm de long sont placées à côté des cartes. Des cartes graphiques d'une longueur allant jusqu'à 400 mm peuvent être installées dans un total de 16 panneaux PCI.



Jusqu'à 185 mm d'espace est disponible pour les grands refroidisseurs de CPU sous le couvercle en verre. Un total de huit supports de données de 2,5 et 3,5 pouces peuvent être montés dans des cages de disque dur. Les quatre cages offrent chacune un espace pour jusqu'à deux supports de données de 3,5 pouces ou 2,5 pouces.



Conçu pour un refroidissement à eau personnalisé



Au total, le boîtier de la table peut accueillir dix-huit ventilateurs de 120 mm ou dix ventilateurs de 140 mm. Le DK-05F est déjà équipé de douze ventilateurs de 120 mm en usine - qui peuvent être utilisés dans cinq modes différents grâce au contrôleur de ventilateur intégré et aux boutons sur le panneau de commande. Quatre modes appellent des niveaux de vitesse prédéfinis entre 100% de puissance et un fonctionnement silencieux. Le cinquième mode permet de contrôler les ventilateurs via le signal PWM de la carte mère.



Le boîtier a été spécialement conçu pour un refroidissement par eau personnalisé - et vous pouvez voir que: à l'avant du DK-05F, deux supports de radiateur amovibles contiennent chacun un radiateur de 480 ou 420 mm. Il y a de la place pour deux radiateurs de 360 mm dans le fond du boîtier, également sur des supports amovibles. Enfin, un radiateur supplémentaire de 240 peut être installé dans la paroi arrière.



Boîtier de table bien pensé avec de nombreuses fonctionnalités



En plus de la compatibilité étendue du matériel et du refroidissement par eau, le Lian Li DK-05F offre de nombreuses autres fonctionnalités utiles. Grâce au moteur électrique intégré, la hauteur du boîtier de la table peut être facilement ajustée. En utilisant la commande de hauteur sur le panneau de commande, la table peut être amenée dans n'importe quelle position souhaitée entre 689 mm et 1175 mm. Jusqu'à quatre positions de hauteur peuvent être enregistrées et peuvent être appelées à l'aide des boutons dédiés du panneau de commande.



Le panneau d'E/S à l'avant possède un port USB 3.1 Type-C et quatre ports USB 3.0 Type-A ainsi que deux connexions audio. Le panneau d'E/S du deuxième système propose un bouton d'alimentation, deux ports USB 3.0 et deux prises audio. Pour une gestion propre des câbles, les bords du plateau de table sont pourvus d'un écran, sous lequel les câbles peuvent être cachés.



Voici la fiche technique :









Il sera disponible en date du 30 Avril 2020.



Le prix est de : 1 999.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



Le modèle Lian-Li DK-04F est également disponible chez CASEKING en Cliquant ICI.



Son prix est de : 1 499.00 euros. Il est disponible également en date du 30 Avril 2020.



CASEKING