Lenovo Legion lance des PC de jeu mis à jour.



Ils sont là. La dernière vague de PC Lenovo Legion a touché terre, équipant les joueurs d'une catégorie d'équipement plus intelligente de notre marque unique d'ingénierie et de conception industrielle sans compromis, et offrant l'avantage nécessaire pour dominer les arènes de combat virtuelles et les stades d'esports d'aujourd'hui.



Représentant un saut dans l'expérience de jeu moderne, la nouvelle génération Lenovo Legion est désormais équipée d'améliorations inspirées par les joueurs telles que nos technologies de clavier bien-aimées maintenant dans le clavier Lenovo Legion TrueStrike ; l'efficacité thermique avancée de Lenovo Legion Coldfront 2.0 ; l'autonomie de la batterie qui a été prolongée via le mode hybride, NVIDIA Advanced Optimus11 et Rapid Charge Pro14 ; ainsi que les écrans immersifs de classe mondiale optimisés par Dolby Vision et OverDrive Support avec des taux de rafraîchissement de 240 Hz en option pour des réponses en jeu quasi instantanées à moins de 1 ms.







Les derniers processeurs mobiles Intel Core H-Series ou AMD Ryzen 4000 de 10e génération alimentent cette nouvelle suite passionnante et jusqu'aux GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti et RTX 2080 SUPER avec la conception Max-Q récemment annoncés. Avec des vitesses d'horloge plus élevées et de nouveaux niveaux de réalisme, la gamme de PC de jeu Lenovo Legion de nouvelle génération est encore plus élégante à l'extérieur et sauvage à l'intérieur.







La gamme 2020 comprend le Lenovo Legion 7i, Lenovo Legion 5i1, le Lenovo Legion 5, Lenovo Legion 5Pi et le Lenovo IdeaPad Gaming 3i1 pour les jeux d'entrée de gamme. La Lenovo Legion Tower 5i1 et IdeaCentre Gaming 5i1 sont deux nouvelles tours qui servent de pièces maîtresses élégantes dans n'importe quelle configuration. Ces nouveaux PC de jeu offrent sur tous les fronts une esthétique soignée et des fonctionnalités matérielles, logicielles, de services et de performances de charge utile élevées pour une expérience immersive hautes performances.



Ascension de nouveaux plateaux dans le jeu



Cette dernière cohorte de Lenovo Legion offre une suite de fonctionnalités révolutionnaires qui amènent les utilisateurs à un niveau de performances plus élevé. Nous avons par ailleurs optimisé des technologies raffinées telles que le clavier Lenovo Legion TrueStrike, par exemple, pour un gameplay professionnel et une productivité de frappe.



Inspirés par le pedigree distingué de claviers de Lenovo caractérisé par un actionnement rapide, une sensation de clic satisfaisante et un déplacement des touches supérieur via sa deuxième conception de courbe de transition, les claviers Lenovo Legion TrueStrike offrent une expérience de jeu sensible au toucher et tangible.



100% d'anti-fantôme, des temps de réponse inférieurs à la milliseconde et des commutateurs `` d'atterrissage en douceur '' qui imitent les frappes profondes au même niveau d'actionnement de la force se combinent également pour atteindre une précision incroyable.



Et maintenant, les joueurs peuvent retirer chaque once de performances de leurs plates-formes grâce aux efficacités thermiques de nouvelle génération du Lenovo Legion Coldfront 2.0. Marquant une nouvelle ère dans la gestion thermique, Lenovo Legion Coldfront 2.0 représente une synergie améliorée de matériel et de logiciels qui favorise un meilleur flux d'air, des températures système plus basses, tout en gardant votre ordinateur portable Lenovo Legion frais, silencieux et mince.



Le système avancé comprend désormais la prise en charge de la double gravure, ce qui pousse le processeur et le GPU à leurs limites dans le jeu afin que les joueurs puissent expérimenter des FPS plus prévisibles (images par seconde) sans avoir besoin de limitation thermique. Pendant ce temps, ces appareils Lenovo Legion restent froids au toucher malgré les vitesses de pointe maintenues via une conception de système de refroidissement optimale de dissipateurs thermiques placés tactiquement qui dissipent plus de chaleur loin de la carte mère.



Les systèmes de refroidissement à chambre de vapeur sont également intégrés aux Lenovo Legion 7i et Lenovo Legion Y740Si pour dissiper la chaleur, car les systèmes de ventilation à double polymère à cristaux liquides font circuler l'air avec une efficacité de refroidissement. Enfin, un réseau de capteurs multipoints permet de refroidir les composants clés en prévision d'un gameplay intense pour une expérience plus fraîche et plus silencieuse.



La batterie est tout aussi importante pour les joueurs, et c'est là que Lenovo Legion sur-indexe vraiment, intégrant des fonctionnalités d'alimentation plus intelligentes pour augmenter la durée de vie de la batterie et exécuter un fonctionnement silencieux. Dans le cadre du logiciel Lenovo Vantage, le mode hybride prolonge la durée de vie de la batterie en permettant aux utilisateurs de désactiver manuellement leur processeur graphique dédié lorsqu'il n'est pas nécessaire.



Advanced Optimus, conçu en collaboration avec NVIDIA pour certains appareils, augmente également considérablement la durée de vie de la batterie en passant dynamiquement de l'unité de traitement graphique intégrée (iGPU) pour une durée de vie plus longue, au GPU NVIDIA discret (dGPU) pour des FPS plus élevés.



Lenovo Q-Control 3.0 permet également aux utilisateurs de basculer entre trois tensions système et vitesses de ventilateur (silencieux, équilibré, performances). Les autres fonctionnalités d'amélioration de la puissance incluent Rapid Charge Pro (de 0 à 50% de la batterie en 30 minutes) et une fonction de gorgée de batterie (libère instinctivement la puissance à petites doses pour une plus grande cohérence de la durée de vie de la batterie).



Et comme toujours, les machines Lenovo Legion excellent dans la capture d'immersion dans le monde réel grâce à ses écrans brillants. Cette génération de Lenovo Legion tire le meilleur parti des capacités de votre panneau d'affichage grâce à Dolby Vision, qui offre des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux sans délavage des couleurs et du contraste, tandis que des taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz à des temps de réponse inférieurs à 1 ms sont conçus pour des cinématiques ultra-fluides sans déchirement d'écran ni bugs.



Les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion avec au moins 300 nits de luminosité de panneau ou plus peuvent désormais atteindre une plage dynamique élevée (HDR), de sorte que même les scènes ombragées dramatiques dans les jeux et les films avec des niveaux élevés de tons noirs apparaîtront de manière vivante avec plus de profondeur et de dimension. Combiné à une précision des couleurs 100% sRGB, cela donne des images vraiment réalistes.



Une fois de plus, Lenovo offre un niveau de performances et d'immersion qui fait de lui le leader des PC du secteur. Tous ces nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion ainsi que l'ordinateur portable Lenovo Legion Y740Si actualisé offrent les derniers processeurs mobiles Intel Core H-Series de 10e génération pour des performances puissantes. Et pour la première fois dans l'un de nos ordinateurs portables de jeu, les joueurs peuvent également opter pour des processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 H-Series haut de gamme et performants dans le Lenovo Legion 5.



Ce que les joueurs veulent



Grâce à la communauté Lenovo Legion, à notre panel de recherche sur les jeux et à nos conseils d'influenceurs, les amateurs de jeux nous disent qu'ils veulent toujours des expériences encore plus immersives. Avant de concevoir nos produits de nouvelle génération, les ingénieurs, concepteurs et équipes d'expérience utilisateur de Lenovo ont approfondi les connaissances des utilisateurs issues d'années de recherche et d'enquêtes pour fournir des machines plus avancées et plus performantes conçues pour durer toute la nuit et pour l'avenir.



Parmi les milliers d'acteurs mondiaux interrogés par Lenovo, près de la moitié ont répondu qu'ils utilisaient leurs PC de jeu pour l'informatique quotidienne ainsi que pour les jeux. De meilleurs graphismes, processeurs et options de mémoire ont tout de même assuré la première place sur leur liste des incontournables. Une conclusion clé a été que la façon dont les gens jouent, avec qui, sur combien d'appareils et pendant combien de temps, tous ont fortement pesé lors du choix d'un PC.



Ces informations réaffirment que la conception matérielle ne peut pas crier `` joueur '' lorsque les gens amènent leur ordinateur portable de jeu au travail et au-delà pour des activités telles que la création de contenu, la lecture de leurs flux préférés sur Twitch ou la lecture de leurs vidéos de compilation préférées d'Apex Legends sur YouTube. Quand ils parviennent à se faufiler dans du temps de jeu hardcore avec des amis, il est crucial que l'expérience de ces précieuses heures de jeu les emporte.



Quel que soit le facteur de forme, Lenovo offre aux joueurs des PC Windows 10 puissants dotés d'innovations inspirées par les clients, notamment de meilleurs claviers, davantage de choix de processeurs, un trackpad monobloc plus grand et un placement de webcam amélioré, le tout soutenu par des thermiques plus intelligents à conserver. les choses se refroidissent lorsque la compétition se réchauffe.







Prise en charge de Lenovo Legion Ultimate







Les joueurs qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs jeux préférés sur leurs ordinateurs de bureau et portables Lenovo Legion adoreront recevoir des conseils techniques de première main de la part des membres de l'équipe du service client lorsqu'ils optent pour un package de service Lenovo Legion Ultimate Support, inclus sans frais pour la première année.



Et parce que beaucoup de nos techniciens de support sont également des joueurs, les clients repartent avec des réponses à leurs questions ainsi que des conseils de réglage de logiciels et des astuces d'optimisation matérielle peu connus. En tant que l'une des offres de service/support de Lenovo pour les gants blancs, Lenovo Legion Ultimate Support a un score global de satisfaction client sur six mois6 qui dépasse de loin les attentes des clients par rapport aux références nationales.



Des machines qui règnent - Ordinateurs portables Lenovo Legion 7i et Y740Si







Idéal pour les joueurs passionnés qui privilégient le jeu compétitif, il n'y a pas de meilleur test d'ingénierie de jeu que sur le nouveau Lenovo Legion 7i haut de gamme. Conçu avec précision pour présenter des images à couper le souffle sur son écran Full HD de 15 pouces (1920 x 1080) avec une précision des couleurs Adobe sRGB à 100%, cet ordinateur portable est doté du VESA DisplayHDR 400 pour un niveau de détail plus élevé.



Doté d'un extérieur tout en métal et disponible dans une teinte élégante gris ardoise, cet ordinateur portable portable de seulement 2,1 kg (4,62 lb) offre un punch puissant avec une puissance suralimentée, grâce à ses processeurs mobiles overclockés Intel Core i9 H-Series jusqu'à la 10e génération. Le multitâche, la diffusion en continu et la création de contenu sont encore plus faciles avec un stockage suffisant de jusqu'à 1 To PCIe SSD8 et jusqu'à 32 Go de mémoire DDR4.



Offert avec des taux de rafraîchissement fluides jusqu'à 240 Hz permettant des temps de réponse inférieurs à 1 ms via OverDrive et la technologie NVIDIA G-SYNC, vous suivrez toute l'action des titres AAA graphiquement intensifs. Obtenez jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU avec Max-Q Design pour le traçage de rayons dans le jeu, conçu pour améliorer les effets d'éclairage et de réflexion pour un niveau de réalisme incroyable. Plongez ensuite dans les riches couleurs contrastées de Dolby Vision sur un écran ultra-vif tandis que le son Dolby Atmos Speaker System crée une expérience immersive.



La batterie 80WHr plus puissante du Lenovo Legion 7i est améliorée par une fonction de libération d'énergie qui sirote la batterie pour une durée de vie de la batterie plus cohérente jusqu'à 8 heures, tandis qu'un adaptateur d'alimentation plus mince maintient les choses mobiles et flexibles. Gagnez jusqu'à 50% en seulement 30 minutes avec les capacités de Rapid Charge Pro.



La sensation et la disposition du clavier font également une énorme différence dans les jeux compétitifs. Notre solution optimisée, le clavier Lenovo Legion TrueStrike, s'inspire de l'héritage de Lenovo dans les technologies de clavier innovantes.



Le clavier Lenovo Legion TrueStrike possède des temps de réponse anti-fantômes à cent pour cent, et des commutateurs à atterrissage en douceur pour une précision de déclenchement des cheveux et une sensation de déplacement des touches supérieures via sa deuxième conception de courbe de transition - vous permettant de ressentir réellement un expérience de jeu plus tactile.



Optez pour le produit phare Lenovo Legion 7i qui a la capacité d'éclairer les touches dans plus de 16 millions de combinaisons de couleurs avec l'éclairage du système Corsair iCUE. Ou optez pour le nouvel ordinateur portable Lenovo Legion 5i ou Lenovo Legion 5 pour une course de touche profonde jusqu'à 11,5 mm et des effets d'éclairage RVB à 4 zones en option.



Les claviers de tous les ordinateurs portables Lenovo Legion sont recouverts pour résister à l'abrasion et à l'usure des doigts huileux. Ils disposent de touches de taille normale et d'un pavé numérique, ainsi que d'un pavé tactile monobloc plus grand, de touches de direction pleine taille et de touches multimédias dédiées.



Si vous recherchez le portable le plus fin et le plus léger de Lenovo Legion, le Lenovo Legion Y740Si de pointe est un excellent pari avec seulement 1,7 kg (3,74 lb). Dévoilé au CES, cet ordinateur portable actualisé avec des processeurs mobiles Intel Core i9 H-Series jusqu'à 10e génération dispose d'un écran IPS (Switch In-plane Switching) jusqu'à 15 pouces 4K (3840 x 2160) avec VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision et une gamme de couleurs RVB à 100%.







Quand il est temps de vous amuser, passez au mode de performance préféré en appuyant sur vos touches Fn + Q pour déclencher Lenovo Q-Control 2.0 et connectez-vous simplement à Lenovo Legion BoostStation, l'accessoire compagnon eGPU externe en option pour des FPS élevés.







Des performances optimisées







Améliorez encore plus les performances dans le jeu avec le Lenovo Q-Control 3.0 amélioré, désormais disponible sur les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion 7i, 5Pi, 5i et 5 et sur le bureau Lenovo Legion Tower 5i. Passez au mode Performance pour passer à la vitesse supérieure à la concurrence avec une tension CPU plus élevée et des FPS plus élevés.



Ensuite, lors de la diffusion en continu des bobines eSports, rétrogradez en mode silencieux pour réduire la consommation de la batterie et le bruit du ventilateur, ou réglez-le et oubliez-le en activant le mode équilibré pour les ajustements automatiques en fonction des applications ouvertes.



Lenovo Legion Coldfront 2.0 améliore également les performances avec la chambre à vapeur intégrée et le réseau de capteurs thermiques mis à jour. Un système à double ventilateur de 73 pales de ventilateur en polymère à cristaux liquides améliore quatre canaux thermiques dédiés pour faire circuler l'air à des vitesses maximales. La prise en charge de la double gravure rapproche également le processeur et le GPU pour des performances maximales en jeu.



Qu'ils jouent ou non, les utilisateurs finaux recherchent la puissance et la mobilité de leurs machines. Au travail ou en classe, les utilisateurs peuvent également utiliser le logiciel Lenovo Vantage de leur PC pour désactiver manuellement leur carte graphique dédiée ou G-SYNC via le mode hybride pour une autonomie de batterie en déplacement.



Toujours pas satisfait de l'expérience de redémarrage fastidieuse requise par les utilisateurs pour appliquer ce changement de signal à leurs processeurs, les ingénieurs de Lenovo ont travaillé avec l'équipe de NVIDIA pour développer une manière plus transparente et automatique pour les joueurs de mieux gérer leurs graphiques intégrés via Advanced Optimus.



Certains PC de jeu Lenovo Legion seront les premiers à proposer le nouvel Advanced Optimus qui s'appuie sur les composants physiques de votre carte graphique NVIDIA dédiée pour détecter intuitivement laquelle des sources graphiques de votre système est la mieux adaptée pour alimenter l'application ouverte sur votre écran.



Qu'il s'agisse de jouer à un jeu très exigeant ou d'être productif au travail, Advanced Optimus passe d'avant en arrière de graphiques intégrés (pour les charges de travail légères) et discrètes pour prolonger considérablement la durée de vie de la batterie et sans les tracas supplémentaires d'un redémarrage pour des fréquences d'images maximales lors des jeux.



Style et musculature - Lenovo Legion 5Pi, 5i, 5 ordinateurs portables et Tower 5i Desktop



Que vous ayez besoin d'un ordinateur portable de jeu portable avec une grande autonomie de batterie ou de la puissance inégalée d'un ordinateur de bureau, le meilleur PC pour vous est celui qui offre l'expérience de jeu la plus immersive pour vos besoins et votre budget.



Pour un ordinateur portable de jeu grand public qui ne lésine pas sur les options de performances, le Lenovo Legion 5Pi est conçu avec la domination du jeu à l'esprit. Avec une luminosité allant jusqu'à 500 nits, l'écran Full HD IPS de 15 pouces a un taux de rafraîchissement de 240 Hz en option et la clarté étonnante qui vient avec le VESA DisplayHDR 400 et Dolby Vision en option.







Cette bête d'ordinateur portable avec un processeur mobile Intel Core i7 H-Series jusqu'à 10e génération et un GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 en option possède un clavier Lenovo Legion TrueStrike pour 100% anti-fantôme, ainsi que des touches multimédias dédiées et un pavé numérique pour faire de la vidéo l'édition et la configuration des macros encore plus faciles.



Avec un Intel Wi-Fi 612 plus rapide, le Lenovo Legion 5Pi est idéal pour les streamers eSports de moins d'un pouce d'épaisseur et pesant 2,5 kg (5,5 lb) pour la portabilité. Avec suffisamment de stockage (jusqu'à 1 To PCIe SSD8) et des options de mémoire, même pour les joueurs les plus sérieux, sa conception minimaliste avec le logo "Y" en blanc et le châssis dans une subtile teinte Iron Grey vous rendra superbe tout en remportant des événements eSports. Avec un son fluide autour de vous, Dolby Atmos et les haut-parleurs Harman Kardon offrent une expérience audio immersive.



Le Lenovo Legion 5Pi offre jusqu'à une batterie de 80 Wh pour jusqu'à 8 heures d'autonomie. Avec les capacités de Rapid Charge Pro, utilisez simplement l'adaptateur secteur mince pour recharger de zéro à jusqu'à 50% d'autonomie en 30 minutes.



Les Lenovo Legion 5i et Lenovo Legion 5 sont nos ordinateurs portables de jeu Windows 10 traditionnels offrant aux joueurs plusieurs options de configuration et des graphiques NVIDIA GeForce de niveau supérieur. Choisissez entre deux tailles (15 pouces et 17 pouces) avec les derniers processeurs mobiles Intel Core H-Series de 10e génération sur le Lenovo Legion 5i. Et le premier ordinateur portable Lenovo Legion avec les processeurs mobiles AMD Ryzen 4000 série H, le Lenovo Legion 5.







Le modèle d'affichage Full HD IPS 15 pouces avec processeur Intel et jusqu'à GPU GeForce RTX 2060 pour des vitesses d'horloge rapides est suffisamment puissant pour gérer les derniers titres pleins d'action avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ultra-rapide en option et VESA DisplayHDR 400 avec Dolby Vision.



L'écran 15 pouces du Lenovo Legion 5i1 peut atteindre 500 nits. Les deux tailles sont livrées avec jusqu'à 16 Go de mémoire DDR4, 1 To de stockage SSD PCIe et 100% anti-fantômes avec le clavier Lenovo Legion TrueStrike et un éclairage système RVB 4 zones en option. L'option de taille 17 pouces est disponible avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et pèse 2,98 kg (6,56 livres), tandis que l'ordinateur portable 15 pouces pèse 2,5 kg (5,5 livres).



Le Lenovo Legion 5 de 15 pouces est disponible avec un maximum de processeurs mobiles AMD Ryzen 7 série 4800H. Fournissant jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 2060 graphiques discrets, vous pouvez obtenir un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour réduire le déchirement de l'écran et le décalage dans le jeu.



Tous les modèles des gammes Lenovo Legion 5i et 5 prennent en charge le Wi-Fi 612 et Dolby Atmos plus rapide, et sont disponibles dans une teinte noir fantôme avec jusqu'à 8 heures d'autonomie et Rapid Charge Pro.







Lenovo Legion Tower 5i est la tour de jeu haute performance qui convient bien au joueur passionné qui souhaite une station de combat domestique haute performance. Poussez les performances du système aux réglages les plus élevés, tout en restant plus silencieux et plus frais pendant les expériences de jeu cinématographiques avec le système de refroidissement liquide en option de la tour. Il est conçu de manière optimale pour les performances du système overclocké - idéal pour les séances de marathon chauffées.



Obtenez jusqu'à NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER GPU pour des fréquences d'images ultrarapides avec une résolution supérieure à 4K à un prix abordable. Avec un éclairage LED bleu frais, un éclairage interne RVB en option et son châssis dans une teinte noir fantôme, les joueurs peuvent choisir de mettre en valeur leur personnalité et leurs composants internes haute puissance avec des panneaux latéraux transparents.



Disponible avec un maximum de processeurs Intel Core, la nouvelle tour dispose d'un système de refroidissement Lenovo Legion Coldfront 2.0 amélioré. Ses thermiques améliorés ont un refroidisseur de processeur de 150 watts et des ventilateurs d'admission plus grands, permettant à l'air de circuler plus rapidement dans tout son volume intérieur de 28 litres. Le Lenovo Legion Tower 5 offrira les performances d'élite des processeurs de bureau AMD Ryzen pour les joueurs les plus exigeants en option plus tard cette année.



Les nouveaux PC Lenovo Legion ont une efficacité thermique plus intelligente. La nouvelle génération de thermiques Lenovo Legion Coldfront 2.0 ultra silencieux englobe un système complexe de matériel et de logiciels fonctionnant en interne qui permet une meilleure circulation de l'air et des températures système plus basses.







Un système de refroidissement à chambre de vapeur intégré de 2 mm (sur le Lenovo Legion 7i) et de 1,6 mm (sur le Lenovo Legion Y740Si) dissipe la chaleur tandis qu'une série de pales revêtues à l'intérieur du système de ventilateur en polymère à cristaux liquides améliorés se transforme pour faire circuler l'air Quad-canaux à des vitesses maximales.



Ces technologies fonctionnent en tandem avec un ensemble de capteurs thermiques jusqu'à 6 points pour prédire rapidement les besoins thermiques entrants afin de refroidir les composants clés à l'avance pour des sessions de jeu plus silencieuses et plus performantes.



Performances optimales, températures plus basses







Dans le passé, les sessions de jeu hard-core signifiaient que la flexibilité thermique était essentielle car le système ne pouvait pas supporter de manière fiable l'augmentation de la limitation thermique requise pour des performances de pointe - votre processeur a ralenti pour se protéger des températures élevées à l'intérieur de la carte mère et les ventilateurs ont tourné, rendant la fréquence d'horloge pratiquement imprévisible.



C'est là que Dual Burn entre en jeu. En tant qu'avantage supplémentaire des thermiques mis à jour de Lenovo Legion, cette fonctionnalité pousse le CPU et le GPU ensemble pour obtenir plus de performances tout en restant plus silencieux et plus frais que dans les générations précédentes.



Prêt, réglé, jouer - IdeaPad Gaming 3i et IdeaCentre Gaming 5i







Vous êtes donc prêt à passer des jeux amateurs à des jeux de bataille royale plus intensifs. Si vous utilisez toujours un appareil polyvalent pour les jeux, vous pourriez manquer de meilleurs graphismes et processeurs sans équipement de jeu approprié.



Les joueurs qui souhaitent monter de niveau sans se ruiner peuvent compter sur Lenovo pour une sélection d'appareils de jeu fiables pour leur donner un avantage concurrentiel, tels que le nouvel ordinateur portable IdeaPad Gaming 3i et l'IdeaCentre Gaming 5i, la nouvelle station de combat à domicile avec fusée et puissance.



Conçu pour éliminer le bégaiement de l'écran, les charges de jeu lentes et les claviers cloquants, l'ordinateur portable IdeaPad Gaming 3i de 15 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en option dispose d'un processeur mobile Intel Core i7 H-Series jusqu'à la 10e génération.



L'IdeaPad Gaming 3 offrira des processeurs mobiles AMD Ryzen en option plus tard cette année. Les sessions de jeu à indice d'octane élevé sur ce nouvel ordinateur portable peuvent durer plus longtemps qu'auparavant, soutenues par des thermiques améliorés avec un caloduc supplémentaire dédié au GPU discret dans son réseau thermique, ainsi que deux évents thermiques pour une meilleure circulation de l'air.



Le son clair des haut-parleurs alimentés par Dolby Audio complète un écran IPS Full HD (1920 x 1080) jusqu'à 15 pouces avec un cadre mince. Pour encore plus pour votre argent, choisissez parmi un taux de rafraîchissement de 120 Hz en option et jusqu'à GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti pour une expérience vraiment élevée.



Ce PC se tient debout parmi votre cercle de jeu équipé de Lenovo Q-Control 3.0 pour le changement de mode de performance et jusqu'à 8 heures d'autonomie avec Charge rapide. Disponible en deux couleurs accrocheuses, bleu caméléon irisé ou noir onyx, et ne pesant que 2,2 kg (4,85 lb) pour la portabilité, l'IdeaPad Gaming 3i comprend un clavier rétroéclairé bleu avec une course de touche de 1,5 mm, un trackpad de précision en une pièce, un pavé numérique pleine grandeur, grandes touches fléchées et touches multimédias dédiées pour la victoire.







Le nouvel IdeaCentre Gaming 5i spécialement conçu arbore un éclairage ambiant bleu froid à l'avant et est équipé de performances remarquables, telles que les processeurs Intel Core et le GPU NVIDIA GeForce RTX 2060. Plus élégant qu'auparavant et disponible dans une teinte caméléon bleu irisé, les thermiques améliorés de cette tour peuvent à la fois refroidir le système et réduire le bruit du ventilateur sous de lourdes charges de jeu. L'IdeaCentre Gaming 5 offrira des processeurs de bureau AMD Ryzen en option plus tard cette année.



L'extensibilité pure de cette tour augmentera avec vos besoins de jeu. Un son riche et puissant de Dolby Audio est pris en charge. Avec une large sélection de ports sur l'IdeaCentre Gaming 5i, la connexion aux périphériques est un jeu d'enfant - alors pourquoi ne pas associer l'une de nos tours de jeu hautes performances à un excellent moniteur conçu pour les jeux comme le moniteur de jeu Lenovo Legion Y25-25 récemment dévoilé.







Construisez votre arsenal avec nos accessoires et visuels







Les joueurs professionnels au plus haut niveau doivent pouvoir effectuer des centaines d'actions en une minute. Seuls un moniteur et des périphériques spécialement conçus pour un gameplay exceptionnellement fluide peuvent suivre une telle sauvagerie.



Le moniteur de jeu Lenovo Legion Y25-25 est doté d'un écran anti-reflets Full HD IPS 24,5 pouces presque sans bords avec des taux de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz.



La souris d'un joueur est leur arme de combat la plus précieuse et pour les joueurs souhaitant vivre cette vie sans fil sans perdre leur avantage, nous pouvons suggérer la souris de jeu sans fil Lenovo Legion M600. Doté d'une autonomie de batterie extra longue jusqu'à 200 heures de jeu et d'un taux d'interrogation énergétique de 1000 Hz qui réduit considérablement la latence pour des temps de réaction ultra-rapides.



Ou obtenez une longueur d'avance avec l'ultra-précision jusqu'à 8000 DPI avec un suivi de capteur réglable et un taux d'interrogation solide de 1000 Hz de la souris de jeu RVB Lenovo Legion M300. Sa conception plus intelligente offre des performances compétitives pour les joueurs droitiers ou gauchers, ce qui est facile pour le portefeuille, le poignet et la poignée, peu importe si le joueur préfère la paume ou la poignée.







Besoin de vous assurer que le combo va atterrir? Le clavier de jeu RVB Lenovo Legion K300 précis et maintenant disponible avec anti-fantôme et jusqu'à 24 touches programmables vous aidera à le retirer. Intégré à la boîte à outils de n'importe quel joueur de base, ce clavier léger et pleine taille a un design minimaliste épuré, un éclairage RVB à cinq zones incurvé et personnalisable et des effets d'éclairage.



Il est entièrement adaptable, avec des touches programmables avec une grande course pour jusqu'à 20 millions de touches pour une durabilité à long terme. Il est également conçu pour résister à l'eau, afin que les joueurs puissent garder le chaos dans le jeu (et non sur leur bureau).



Prix ​​et disponibilité



- Ordinateur portable Lenovo Legion Y740Si mis à niveau avec jusqu'à la dernière génération de processeurs mobiles Intel Core i9 H de 10e génération à partir de 1199,99 $, et Lenovo Legion BoostStation eGPU à partir de 249,99 $ en tant qu'accessoire autonome ou option pour être fourni avec un NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go ou AMD Radeon GPU RX 5700 XT 8 Go. Les deux sont disponibles à partir de mai 2020.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 7i de 15 pouces commencera à 1599,99 $ et devrait être disponible à partir de mai 2020.

- L'ordinateur portable Lenovo Legion 5Pi de 15 pouces ne sera pas disponible en Amérique du Nord. Les prix et la disponibilité varient selon la géographie.

- Le Lenovo Legion 5i de 15 pouces basé sur Intel commencera à 829,99 $ et l'ordinateur portable Lenovo Legion 5i de 17 pouces commencera à 1129,99 $. Les deux tailles devraient être disponibles à partir de mai 2020.

- Le Lenovo Legion 5 de 15 pouces basé sur AMD débutera à 849,99 $ et devrait être disponible à partir de mai 2020.

- Le bureau Lenovo Legion Tower 5i commencera à 799,99 $ et devrait être disponible à partir de mai 2020. Le Lenovo Legion Tower 5 offrira des processeurs de bureau AMD Ryzen en option plus tard cette année.

- L'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3i de 15 pouces commencera à 729,99 $ et devrait être disponible à partir de mai 2020. L'IdeaPad Gaming 3 offrira des processeurs mobiles AMD Ryzen en option plus tard cette année.

- Les tours de bureau Lenovo IdeaCentre Gaming 5i et IdeaCentre Gaming 5 ne seront pas disponibles en Amérique du Nord. Les prix et la disponibilité varient selon la géographie.

- Le moniteur de jeu Lenovo Legion Y25-25 de 25 pouces commencera à 319,99 $ et devrait être disponible à partir de juin 2020.

- La souris de jeu sans fil Lenovo Legion M600 débutera à 79,99 $ et devrait être disponible à partir d'avril 2020.

- La souris de jeu RVB Lenovo Legion M300 commencera à 29,99 $ et devrait être disponible à partir d'avril 2020.

- Le clavier de jeu RVB Lenovo Legion K300 commencera à 49,99 $ et devrait être disponible à partir de mai 2020.



