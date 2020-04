THERMALTAKE nous propose une nouvelle édition de son boitier PC : Le Level 20 GT ARGB Black Edition.



Le Level 20 GT ARGB Black Edition est un châssis tour complet E-ATX qui est livré avec quatre fenêtres en verre trempé de 5 mm d'épaisseur et deux ventilateurs avant ARGB LED de 200 mm 5 V préinstallés et un ventilateur arrière de 140 mm.



















Châssis tour complet Thermaltake Level 20 GT ARGB Black Edition



La Level 20 GT ARGB Black Edition est la tour complète premium synchronisée avec la carte mère de la gamme level 20. Level 20 GT ARGB Black Edition comprend quatre panneaux en verre trempé avec des portes à charnières verrouillables, un support de carte mère E-ATX, une conception de fente PCI-E brevetée et un couvercle d'alimentation amovible.



Le Level 20 GT ARGB Black Edition est livré avec deux ventilateurs avant ARGB LED de 200 mm 5 V préinstallés et un ventilateur arrière de 140 mm. Les ventilateurs avant sont adressables pour fournir un éclairage RVB de 16,8 millions de couleurs et une ventilation inégalée.



Ce modèle est prêt à être synchronisé avec les cartes mères RVB d'Asus, Gigabyte, MSI et ASRock. La Level 20 GT ARGB Black Edition reprend nos dernières innovations en matière de boîtiers et les enveloppe dans un style ultra-moderne tout à fait unique sur le marché des boîtiers aujourd'hui. Démarquez-vous de la foule avec le niveau 20.



TT Premium



Pour continuer à réaliser la mission de l'entreprise d'offrir une expérience utilisateur parfaite, Thermaltake a développé «TT Premium» avec l'essence de combiner des produits de qualité suprême avec un nouveau design de logo. TT Premium est bien plus qu'une simple garantie de qualité. Derrière son nom, il représente la passion du bricolage, du modding et du désir de Thermaltake d'être la marque la plus innovante du marché du matériel PC.



Pour satisfaire la demande des utilisateurs de PC haut de gamme, TT Premium suit ses valeurs fondamentales : excellente qualité, conception unique, combinaisons diverses et créativité sans limites pour fournir un produit PC hautes performances à tous les passionnés.



Certifié Tt LCS



Tt LCS Certified est une certification exclusive de Thermaltake appliquée uniquement aux produits qui satisfont aux normes de conception et aux amateurs inconditionnels qu'un véritable châssis LCS doit respecter. La certification Tt LCS a été créée pour que nous, Thermaltake, puissions désigner à tous les utilisateurs expérimentés quels châssis ont été testés pour être les plus compatibles avec les configurations de refroidissement liquide extrêmes pour vous assurer d'obtenir les meilleures performances des meilleures fonctionnalités et de l'équipement.



Deux ventilateurs LED ARGB de 200 mm 5 V intégrés



Préinstallé avec deux ventilateurs avant ARGB LED de 200 mm 5 V avec roulement hydraulique, 9 LED adressables et un éclairage de 16,8 millions de couleurs pour garantir un débit d'air élevé et des conceptions de système personnalisées pour montrer vos compétences en conception de PC. Les ventilateurs LED ARV 5 V peuvent être contrôlés à l'aide d'une interface simple intégrée au panneau d'E/S qui parcourt 7 modes d'éclairage différents et une gamme d'options de couleurs différentes.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères qui ont un en-tête RGB adressable 5V, vous permettant de contrôler les lumières directement à partir du logiciel susmentionné sans installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires. Pour plus de détails, veuillez visiter les sites officiels ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock.



Panneaux en verre trempé



Le Level 20 GT ARGB Black Edition est doté de panneaux en verre trempé sur le devant, le dessus et les deux côtés. Les portes battantes gauche et droite sont également équipées de systèmes de sécurité à verrouillage intelligent pour sécuriser les composants intérieurs de votre boîtier.



Conception du capot d'alimentation



Le Level 20 GT ARGB Black Edition est conçu avec un couvercle d'alimentation amovible, qui peut être utilisé pour organiser les câbles inutilisés pour créer un système soigné.



Placement vertical du radiateur



Que vous construisiez une boucle personnalisée ou exécutiez un refroidisseur de processeur AIO, le Level 20 GT ARGB Black Edition vous permet de monter votre radiateur contre le panneau arrière pour montrer vos ventilateurs RVB. Le panneau arrière fournit un échappement adéquat tout en exposant vos ventilateurs RVB, avec un support pour un radiateur jusqu'à 420 mm ainsi qu'un support de radiateur à l'avant et en haut du châssis.



Prise en charge étendue du matériel et du refroidissement liquide







En ce qui concerne le support matériel, le Level 20 GT ARGB prend en charge jusqu'à les cartes mères E-ATX, les refroidisseurs de processeur jusqu'à 200 mm de hauteur, les longueurs VGA jusqu'à 410 mm et les tailles de bloc d'alimentation jusqu'à 220 mm de longueur.



Il a beaucoup d'espace pour les composants avancés de refroidissement liquide AIO/DIY et prend en charge toutes sortes de solutions de refroidissement liquide AIO. Il peut contenir jusqu'à trois radiateurs de refroidissement liquide personnalisés de 420 mm et des refroidisseurs de liquide AIO jusqu'à 360 mm.



De plus, le Level 20 GT ARGB Black Edition maximise le flux d'air avec deux ventilateurs ARGB de 200 mm 5 V intégrés, combinés avec deux emplacements de ventilateur de 120 mm et des rails supérieurs pour monter jusqu'à deux ventilateurs de 200 mm, trois ventilateurs de 120 mm ou 140 mm.



DMD : Conception modulaire démontable



Dénudez votre boîtier jusqu'aux os et installez des éléments quand et comme vous en avez besoin grâce à notre conception modulaire. Le Level 20 GT ARGB Black Edition comprend des panneaux modulaires, des racks, des supports et des matrices de montage préconçues. Fini les coins de vis ou les espaces inaccessibles, l'installation peut être un jeu d'enfant avec notre conception modulaire démontable.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'information, Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 250 euros.



THERMALTAKE