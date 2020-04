ASUS nous présente deux nouvelles cartes mères : La PRIME Z490-P et la PRIME Z490-A.



ASUS a divulgué par inadvertance des images de leurs prochaines cartes mères PRIME Z490-P et Z490-A, qui accompagneront l'introduction des processeurs Intel "Ice Lake" de 10e génération. Comme d'habitude avec Intel, la nouvelle génération de CPU sera accueillie avec un nouveau lancement de chipset, dont ASUS a apparemment finalisé les conceptions : la société a téléchargé des photos Z490 sur leur page Web Z390 PRIME actuelle.











Comme avec les conceptions précédentes d'ASUS, le PRIME Z490-P semble cibler les utilisateurs soucieux de leur budget, avec un ensemble de fonctionnalités réduites, y compris une conception de dissipateur de chaleur VRM sans fioritures (ce qui signifie que le VRM lui-même n'est pas un niveau supérieur) et processeur de son intégré de base. La carte mère contient toujours 2x emplacements M.2 et 2x emplacements PCIe 3.0 x16, bien que les autres emplacements d'extension soient du type 1x (4x emplacements au total).



Le Z490-A, cependant, se vante d'une construction plus premium, avec des dissipateurs thermiques surdimensionnés (y compris pour au moins l'un des emplacements M.2) et 3x emplacements PCIe 3.0 x16 aux côtés de 3x emplacements Pcie 3.0 1x. Le sous-système de traitement du son a également été clairement renforcé en comparaison.



VIDEOCARDZ