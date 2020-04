ASUS nous propose une nouvelle alimentation : La ROG Strix 850W White Edition.



Le bloc d'alimentation ROG Strix 850W White Edition, avec la certification 80 PLUS Gold, apporte des performances haut de gamme au grand public.



















Puissance réfrigérée immaculée







Le bloc d'alimentation ROG Strix 850W White Edition comprend des câbles modulaires gainés, une variété de décalcomanies et est habillé pour compléter l'esthétique d'une plate-forme de jeu blanche. Les dissipateurs thermiques ROG massifs coulent de la puissante série ROG Thor et la conception des ventilateurs Axial-tech de nos cartes graphiques NVIDIA RTX ™ premium font également leur apparition.



Sous la surface, les MOSFET à faible RDS (activé) et les condensateurs japonais de qualité supérieure acceptent facilement l'alimentation. Le résultat est une alimentation électrique incroyablement silencieuse et efficace avec les réserves pour gérer les scénarios de jeu les plus intenses.



Dissipateurs thermiques ROG



Les dissipateurs thermiques ROG intégrés ont 2x plus de volume que les modèles traditionnels, ce qui entraîne des températures considérablement plus basses à l'intérieur des blocs d'alimentation Strix. Cela prolonge la durée de vie des composants et permet un fonctionnement à 0 dB pendant une durée plus longue que les conceptions standard. Les dissipateurs thermiques sont si efficaces que le bruit du ventilateur reste silencieux, même à pleine charge.



Conception de ventilateur axial-tech



Développé à l'origine pour les cartes graphiques ROG haut de gamme, la conception du ventilateur Axial-tech comprend un moyeu de ventilateur plus petit qui facilite des pales plus longues et un anneau de barrière qui augmente la pression d'air vers le bas. Pour les alimentations de la série ROG Strix, nous avons réduit cette conception à 135 mm afin de garder les choses au frais à bas régime tout en produisant moins de bruit.



Roulements de ventilateur à double billes



Différents types de roulements ont des avantages et des inconvénients uniques. Dans une alimentation, la durabilité est primordiale, nous avons donc construit une configuration à double roulement à billes qui durera jusqu'à deux fois plus longtemps qu'une conception à roulement à manchon.



Technologie 0dB



Un contrôleur intégré arrête le ventilateur de 135 mm lorsque la puissance de conception thermique (TDP) est inférieure à 40%, vous permettant de profiter de jeux légers dans un silence relatif. Au-dessus de 40% TDP, les ventilateurs redémarrent automatiquement.



80 Plus Gold Certification







Les condensateurs japonais haut de gamme garantissent un fonctionnement efficace et ont aidé le Strix à obtenir la certification 80 PLUS Gold. L'efficacité accrue se traduit également par moins de chaleur, réduisant le bruit et augmentant la fiabilité.



Design White Edition



Les composants blancs peuvent facilement obtenir une esthétique propre ou adopter des couleurs RVB ambiantes pour une plus grande personnalisation que leurs homologues plus sombres ou peints. Avec un boîtier blanc, des câbles modulaires, des autocollants et des aimants, ce bloc d'alimentation en édition blanche est parfaitement adapté à n'importe quelle plate-forme de jeu blanche.



Voici la fiche technique :







La garantie est de 10 ans. Pas de date pour le moment.



Le prix est de : 189 euros.



ASUS STRIX