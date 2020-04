AVerMedia lance la boîte de capture vidéo 4K Live Boler BOLT.







AVerMedia Technologies, Inc. lance la boîte de capture vidéo Live Gamer BOLT qui enregistre une résolution 4K à 60 FPS HDR10 ou Full HD à 240 FPS en utilisant la connectivité Thunderbolt 3. La faible latence et la puissance de capture vidéo impressionnante de Live Gamer BOLT visent à établir une nouvelle norme dans l'industrie de la capture vidéo grand public. Il est livré avec des effets d'éclairage RVB pour une esthétique époustouflante qui l'adaptera à n'importe quelle configuration de jeu ou de streaming professionnel.



Pour les créateurs de contenu professionnels, le Live Gamer BOLT enregistre facilement le contenu HDR10 à 4K 60Hz. Pour les joueurs hardcore, capturez une action de jeu intense en Full HD dans une douceur beurrée. Alimenté par la technologie Thunderbolt 3 d'Intel, il offre une latence ultra-faible inférieure à 50 ms.



Le Live Gamer BOLT est livré avec une unité de traitement vidéo intégrée capable de mettre à l'échelle la résolution vidéo de haut en bas, de convertir la fréquence d'images et de mapper les tons HDR en SDR sans affecter les performances de l'ordinateur. Il se présente sous un format compact avec une entrée audio 3,5 mm permettant aux utilisateurs de se connecter à une console de mixage pour une configuration plus professionnelle.



Une présentation du produit : Cliquez ICI.







Caractéristiques



- Enregistrement vidéo 4K60 HDR 10,

- Enregistrement vidéo haute définition Full HD 240 FPS,

- Traitement vidéo intégré,

- Pass-through de son surround 7.1/5.1 canaux,

- Connectivité Thunderbolt 3,

- Effets d'éclairage RVB.



Prix et disponibilité



La boîte de capture vidéo AOLMedia Live Gamer BOLT 4K est désormais disponible au prix de 449 $ US PDSF auprès de revendeurs partenaires dans certaines régions.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ