TEAMGROUP présente les SSD NVMe CARDEA ZERO Z330 et Z340.







TEAMGROUP annonce les disques SSD T-FORCE CARDEA ZERO Z330 et ZERO Z340 PCIe NVMe M.2 dotés d'un module de refroidissement breveté en feuille de cuivre graphène. Les deux SSD NVMe utilisent l'interface PCIe Gen3x4 et sont compatibles avec les systèmes Intel et AMD. La feuille de cuivre graphène est un matériau mince et léger de moins de 1 mm d'épaisseur mais qui fournit un refroidissement efficace aux composants critiques du SSD.



Le CARDEA ZERO Z330 offre des vitesses allant jusqu'à 2100 Mo/s en lecture et 1700 Mo/s en écriture tandis que le CARDEA ZERO Z340 offre des vitesses supérieures allant jusqu'à 3400 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Les deux offrent des solutions différentes pour différents utilisateurs. Les deux modèles sont disponibles en capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To et couverts par une garantie limitée de 5 ans.







Structure de refroidissement en graphène brevetée



Les SSD NVMe T-FORCE CARDEA ZERO Z330 et CARDEA ZERO Z340 de TEAMGROUP utilisent un module de refroidissement en feuille de cuivre graphène breveté (numéro de brevet de l'utilitaire Taiwan: M591304) qui est mince et léger. Il a moins de 1 mm d'épaisseur mais fournit un refroidissement suffisant aux composants critiques du SSD. Le module de refroidissement professionnel breveté a subi des tests longs et rigoureux et s'est avéré fournir un effet de refroidissement de 9% sur trois heures de lecture/écriture continue.



Technologie de gestion intelligente complète



Les SSD T-FORCE CARDEA ZERO Z330 et Z340 prennent en charge la commande TRIM, S.M.A.R.T. (Technologie d'autosurveillance, d'analyse et de rapport), LDPC ECC (code de correction d'erreurs), protection des données E2E, niveau d'usure global et autres fonctions de sécurité. Ces caractéristiques essentielles améliorent l'efficacité du fonctionnement des données et la durée de vie globale du SSD.



VORTEZ