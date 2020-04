AMD aurait lancé les cartes mères B550 le 16 juin 2020.



AMD aurait l'intention de lancer ses cartes mères grand public B550 le 16 juin prochain, une annonce étant fixée au 21 mai. WCCFTech, citant des sources de l'industrie, a déclaré que ces cartes mères seront enfin publiées, près d'un an après le lancement de la série Ryzen 3000 d'AMD et des cartes mères X570 qui l'accompagnent.



Ce sera la première fois que PCIe 4.0 sera disponible dans une plate-forme et un chipset grand public ; Jusqu'à présent, les utilisateurs à la recherche de versions plus rentables pour prendre en charge leurs processeurs Ryzen devaient se passer de la prise en charge PCIe 4.0 avec une carte mère des générations précédentes, car la fonctionnalité n'était disponible que sur les cartes mères X570 (plus chères).







Le chipset B550 devrait donc devenir le nouveau choix pour les utilisateurs cherchant à construire de nouveaux systèmes sur un budget ; et une partie de la raison pour laquelle AMD retarde autant que possible le lancement de ce chipset pourrait certainement être un effort pour augmenter les revenus en raison de l'ASP plus élevé du X570.



On s'attend à ce que les cartes mères B550 soient proposées à un prix plus élevé que les précédentes cartes mères B450 traditionnelles d'AMD, en raison de l'augmentation des coûts avec une amélioration des E/S et des exigences supplémentaires pour le câblage PCIe 4.0. Étant donné que les cartes mères basées sur X570 d'AMD peuvent être obtenues à partir de la barrière de 150 $, il est probable (via une supposition éclairée uniquement) que le B550 occupera la gamme de 90 $ à 150 $.



TECHPOWERUP