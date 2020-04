NVIDIA reçoit l'approbation de procéder à l'acquisition de Mellanox de la part de la China Antitrust Authority.



NVIDIA a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation de toutes les autorités nécessaires pour procéder à son acquisition prévue de Mellanox, comme annoncé en mars 2019. La dernière approbation par l'Administration d'État chinoise pour la réglementation des marchés fait suite à l'approbation antitrust de la Commission européenne et du Mexique et à l'expiration de la période d'attente en vertu des lois antitrust américaines. À l'exception des conditions de clôture habituelles restantes, toutes les conditions de clôture de l'accord ont été remplies.







NVIDIA a annoncé le 11 mars 2019 son intention d'acquérir Mellanox, basée en Israël, pour 125 dollars par action en espèces, soit 6,9 milliards de dollars, dans une transaction qui combinerait l'expertise informatique de pointe de NVIDIA avec la technologie d'interconnexion haute performance de Mellanox. L'acquisition devrait être immédiatement relutive à la marge brute non-GAAP de NVIDIA, au BPA non-GAAP et au cash-flow libre.



La fermeture devrait avoir lieu vers le 27 Avril 2020.



NVIDIA