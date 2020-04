MSI annonce une nouvelle GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO dotée d'une mémoire ultra-rapide.



En tant que fournisseur de cartes graphiques GAMING le plus populaire au monde, MSI est fier de lancer la carte graphique de jeu basée sur Turing la plus puissante du marché. La célèbre série GAMING TRIO a atteint sa forme ultime dans les cartes graphiques GeForce personnalisées pour repousser les limites des performances. Pour que les joueurs se prélassent dans de superbes images, MSI a équipé la GeForce RTX 2080 Ti d'une mémoire extrêmement rapide de 16 Gbit/s. Surpassant de plus de 5% le MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, le leader de l'industrie MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO établit une nouvelle barre pour les jeux extrêmes.







Basculant la puissante conception TRI-FROZR avec une puissance de refroidissement suprême, le MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO offre des performances thermiques et de jeu de premier ordre. Doté de ventilateurs TORX 3.0 brevetés par MSI, la conception unique du ventilateur combine les avantages de deux pales de ventilateur de formes différentes pour générer d'énormes quantités de flux d'air concentré tout en restant pratiquement silencieux. La conception à 2 ailettes incurvées aide à dissiper la chaleur du dissipateur plus rapidement que jamais pour vous garder au frais dans le feu de l'action.







Un look gris bronze et noir agressif accentue l'éclat lumineux de la RVB sur la carte. En utilisant le logiciel MSI Dragon Center mis à jour et amélioré, le contrôle et la synchronisation de vos composants et périphériques éclairés par LED ne sont qu'à quelques clics.







MSI DRAGON CENTER



MSI Dragon Center est une toute nouvelle plate-forme logicielle dont le but est d'intégrer tous les logiciels MSI pour les composants, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et périphériques. Le tout nouveau logiciel comprend le mode Gaming, qui optimise instantanément votre matériel pour la meilleure expérience de jeu, y compris les paramètres SSD, moniteur et réseau. Mystic Light vous permet de personnaliser les effets RVB pour améliorer l'atmosphère de jeu autour de vous. Cette nouvelle plate-forme logicielle en herbe continuera de s'améliorer et d'évoluer, y compris des fonctionnalités et des avantages plus uniques pour les utilisateurs MSI.



MSI AFTERBURNER



MSI Afterburner est le logiciel Overclocking de carte graphique le plus reconnu et le plus utilisé au monde. Il vous donne le contrôle total de votre carte graphique et vous permet de surveiller les mesures clés de votre système en temps réel. Afterburner vous donne un coup de pouce gratuit pour une expérience de jeu fluide grâce à des FPS plus élevés.



Voici la fiche technique :







DISPONIBILITÉ



La nouvelle carte MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO devrait être disponible à partir du 16 Avril 2020.



VIDEOCARDZ