Windows 10 Build 19041.207 est la version 2004 RTM (et installable).



Microsoft a confirmé que la version 19041.207 devait être la version 2004 RTM, ce qui signifie que vous pouvez récupérer la version finale de Windows 10 mai 2020 avant les autres en activant le programme Windows Insider.



La mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (version 2004) pour Windows 10 devrait commencer à être déployée dans les semaines à venir, vous pouvez cependant l'obtenir à l'avance et passer à la nouvelle version finale ; avant tout le monde utilisant le programme Windows Insider. Le programme vous permet de suivre le processus de développement de nouvelles versions de Windows 10 à partir de trois anneaux différents, dont Fast, Slow et Release Preview, chacun offrant différents niveaux de préparation.



Vous pouvez le récupérer via le programme Windows Insider pour obtenir un accès anticipé à la mise à jour de mai 2020, procédez comme suit :



- Ouvrez Paramètres,

- Cliquez sur Mise à jour et sécurité,

- Cliquez sur Windows Insider Program,

- Cliquez sur le bouton Commencer,

- Cliquez sur le lien du compte et sélectionnez votre compte MS,

- Choisissez vos paramètres Insider ", sélectionnez l'option Release Preview.



Et à partir de là, c'est facile.



- Microsoft -



Nous préparons maintenant la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (20H1) pour la publication et la publication de la version 19041.207 à Windows Insiders dans l'anneau de prévisualisation des versions. Nous pensons que la version 19041.207 est la version finale et nous continuerons d'améliorer l'expérience globale de la mise à jour de mai 2020 sur les PC des clients dans le cadre de notre cadence de maintenance normale.



La version 19041.207 (KB4550936) comprend toutes les fonctionnalités du 20H1 en plus des améliorations de qualité et des mises à jour de sécurité suivantes :



- Cette version est cumulative et inclut tous les correctifs publiés pour Windows Insiders dans l'anneau lent dans les versions 19041.21 à 19041.173,

- Nous avons résolu un problème qui provoquait la fermeture inattendue du service RPC (Remote Procedure Call) (rpcss.exe) et le périphérique cessait de fonctionner. Ensuite, vous devez redémarrer l'appareil,

- Nous avons résolu un problème qui empêchait la page d'état d'inscription des appareils (ESP) sur les appareils gérés de répondre si une stratégie nécessitant un redémarrage était installée sur l'appareil,

- Nous avons résolu un problème qui pouvait empêcher le flash de la caméra arrière de fonctionner comme prévu sur les appareils équipés d'une caméra arrière,

- Il comprend également les dernières mises à jour de sécurité du moteur de script Microsoft, du noyau Windows, de la plate-forme et des cadres d'application Windows, du composant graphique Microsoft, de Windows Media, du shell Windows, de la gestion Windows, de l'infrastructure cloud Windows, des principes de base Windows, de l'authentification Windows, de la virtualisation Windows, du noyau Windows Réseau, stockage Windows et systèmes de fichiers, pile de mise à jour Windows et moteur de base de données Microsoft JET.



Pour plus d'informations sur les vulnérabilités de sécurité résolues, reportez-vous au Guide de mise à jour de sécurité.



Veuillez noter que la mise à jour de mai 2020 ne sera envoyée automatiquement qu'à un sous-ensemble de Windows Insiders dans l'anneau de prévisualisation des versions. Tout le monde peut accéder manuellement à Paramètres> Mise à jour et sécurité> Windows Update et rechercher manuellement les mises à jour et choisir d'installer la mise à jour de mai 2020.



Bien sûr, vous pouvez également simplement attendre que Microsoft lance la mise à jour publiquement. Ce qui est conseillé.



THE GURU3D